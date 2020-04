L'iniziativa del Comune di Nichelino: piantare un albero per ricordare le vittime del Coronavirus

L'idea è di Valentina Cera, assessore all'Ambiente del Comune di Nichelino, che ha trovato subito l'adesione del sindaco Tolardo: piantare un albero per tenere in vita il ricordo di coloro che la vita l'hanno persa a causa del coronavirus.

"Per commemorare chi non ha potuto avere l’ultimo saluto sarà piantato un albero in suo onore", ha spiegato Tolardo. "Dedicheremo un albero a ogni persona, che a causa delle restrizioni legate all'epidemia del coronavirus, non ha pototuto avere un funerale appropriato. Lo faremo attraverso una apposita cerimonia, appena si potrà, per celebrarne e tenerne viva la memoria, e per testimoniare quanto la comunità sia vicina ai cari che abbiamo perduto".

"Commemoreremo la vita di chi se ne è andato piantando speranza, lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari e alla comunità che hanno lasciato. Invitiamo tutti i sindaci d’Italia a fare altrettanto: a compiere questo gesto significativo", si è augurato Tolardo, rivolgendo un appello agli altri primi cittadini.

"Uno degli aspetti più crudeli di ciò che stiamo vivendo è quello di non poter rendere onore alla vita delle persone che vengono a mancare. Ci sono impediti i riti funebri, ci è impedito di salutare e commemorare i cari che stiamo perdendo. Allora proviamo a celebrare l’importanza della vita e onoriamo la loro memoria dedicandogli un albero", ha aggiunto l'assessore Valentina Cera.

"Un modo per provare a dirci che ricostruiremo, superata questa crisi, un mondo più attento alla vita e all’ambiente in cui viviamo", ha concluso l'assessore di Nichelino.