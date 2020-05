Coronavirus, da oggi a Nichelino riapre il cimitero. E dal 4 maggio il parco del Boschetto

La Fase 2 è dietro l'angolo, anzi a Nichelino inizia già oggi, sabato 2 maggio, con la riapertura del cimitero.

Lo ha deciso il sindaco Giampiero Tolardo, che ha annunciato anche che da lunedì riaprirà anche il parco del Boschetto, anche se aree pic-nic e attrezzi ginnici rimangono interdetti all'utilizzo. "Sarà sempre necessario mantenere il distanziamento tra le persone ed evitare gli assembramenti", ha ricordato il primo cittadino.

Restano ancora chiusi a Nichelino giardini e aree cani. A breve, invece, diventerà realtà il progetto che era stato lanciato ad inizio aprille dall'Assessora Valentina Cera: l'Amministrazione si impegnerà a piantumare un albero per ogni residente mancato mancato durante l'emergenza covid-19. "Questo non servirà certo a riportare in vita i nostri cari ma aiuterà tutti noi a ricordarli ancor di più", ha fatto notare Tolardo.

"Un ricordo con un simbolo fisico che rappresenta la vita e la speranza per un futuro migliore. Da vivere ancora più uniti, come comunità, sempre insieme", ha concluso il sindaco di Nichelino.