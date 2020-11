"Un albero per ogni vittima del Covid", partita l'iniziativa ai giardini di via Stupinigi a Nichelino

L'iniziativa era stata pensata dall'assessora Valentina Cera in primavera, durante la prima fase dell'emergenza sanitaria. E ieri, ai giardini di via Stupinigi a Nichelino, alla vigilia di Ognissanti, quando migliaia di persone vanno nei cimiteri a dedicare un pensiero ai loro cari che non ci sono più, agli impegni sono seguiti i fatti.

"Come promesso, assieme al Sindaco Giampiero Tolardo, abbiamo iniziato la piantumazione e l’intitolazione di un albero per ognuno dei 135 cittadini scomparsi durante l’epidemia Covid nella nostra città", ha raccontato l'assessore Cera.

"Era un atto dovuto nei confronti di coloro che non hanno potuto neppure avere una cerimonia di saluto. Abbiamo fatto fare delle targhe di legno con inciso il nome dei defunti e le abbiamo apposte, assieme ai loro parenti, sui primi alberi", ha proseguito Valentina Cera. "Vedere che si realizza questa idea mi emoziona davvero molto: siamo gli unici in Piemonte a piantare alberi in memoria dei defunti in questa pandemia".

"Sono 135 alberi che doneranno ossigeno e che rappresenteranno le radici della memoria di chi non c’è più. Affinché da questa epidemia si esca tutte e tutti più consapevoli dell’importanza dell’ambiente, della biodiversità e di essere foglie dello stesso albero: apparteniamo tutti a un’unica grande comunità", ha concluso Valentina Cera.