Il Comune di Moncalieri distribuisce mascherine agli over 70

Nei giorni dell'emergenza coronavirus, il Comune di Moncalieri scende in campo per distribuire le mascherine agli anziani. L'annuncio è arrivato dal sindaco Paolo Montagna.

"E' possibile chiedere al Comune di ricevere la mascherina a casa", ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook. "Possono richiederla soltanto anziani di età uguale o superiore a 70 anni, portatori di gravi patologie, pazienti immunodepressi, donne in gravidanza, lavoratori a contatto con il pubblico (questo il link per richiederla: https://bit.ly/39Tv1O1)". Un modo per venire direttamente incontro alle esigenze dei cittadini delle categorie più fragili.

"Lancio un appello ai nostri ragazzi: aiutate i vostri nonni a compilare la domanda. Facciamo uno sforzo di Comunità per proteggere le nostre persone più a rischio", ha aggiunto Montagna. Poi il sindaco di Moncalieri ha ribadito una nuova stretta dei controlli, in questo lungo weekend pasquale: "Posti di blocco di Polizia Municipale e Carabinieri, con attenzione particolare sulle arterie che consentono l’entrata e l’uscita dalla città e sui parchi. Voglio ringraziare le forze dell’ordine per l’impegno costante volto a far rispettare le regole".

Infine, il primo cittadino ha parlato dei lavori di manutenzione di strade partiti in questi ultimi giorni: "Con le asfaltature è possibile mantenere le distanze e per questa ragione sono in corso i lavori in via Pastrengo e via Cavour. Inoltre, prosegue anche il canale scolmatore, considerata sia opera prioritaria di protezione civile, sia un cantiere all’interno del quale si possono garantire le distanze tra chi lavora".

"Un piccolo sprazzo di 'normalità' che ci aiuterà a rendere Moncalieri più curata e più sicura", ha concluso il sindaco Montagna.