Torino: 730 e servizi fiscali diventano quasi totalmente on line

In un momento di confinamento generale i supporti digitali svolgono un ruolo cruciale in tutti i settori e i fornitori di soluzioni digitali stanno raddoppiando i loro sforzi per supportare al meglio persone e imprese in questa veloce trasformazione. Sebbene l'attività economica abbia subito un notevole rallentamento a causa della crisi, la maggior parte delle persone può continuare a lavorare in più settori, anche in quello fiscale.

Per contenere l’epidemia del Coronavirus, anche il Modello 730 si potrà fare in remoto per rispettare il distanziamento sociale che sta regolando le nostre giornate. Infatti, in base al decreto-legge “liquidità” approvato nella seduta del 6 aprile scorso è stato stabilito che i Caf, i centri di assistenza fiscale e i commercialisti, potranno gestire a distanza tutte le attività riguardanti la dichiarazione dei redditi e altri servizi fiscali con modalità telematiche, dopo aver acquisito una delega sottoscritta dal contribuente. Ogni documento potrà essere stampato, firmato e poi scannerizzato.

Per chi non dovesse disporre di stampante e scanner potrà invece ricorrere a un messaggio di posta elettronica con tanto di foto, accompagnata da una copia del documento di identità o a un video da inviare anche a mezzo smartphone. Inoltre, non solo 730 a distanza torino, ma anche la possibilità di poter usufruire di assistenza da casa anche per tutte le pratiche come ISEE, Pratiche di successione, Contratti di locazione e molto altro ancora.