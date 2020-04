Asl To5, continua (causa emergenza coronavirus) la sospensione dell'attività ambulatoriale

Stante il perdurare della situazione epidemiologica, si prosegue con la sospensione temporanea dell'attività ambulatoriale per le priorità D (differita - Prestazione da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici) e P (Programmata - Prestazione da eseguire senza priorità).

Pertanto, dalla data odierna e fino al prossimo 3 maggio, coloro che sono prenotati con priorità D e P sono invitati non presentarsi negli ambulatori.

Al termine dell'emergenza covid-19 le modalità di riprenotazione saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslto5.piemonte.it, ma comunque non sarà necessario farsi rilasciare nuova impegnativa dal medico curante.