Disabato (M5S): "La Giunta regionale risponda alla Clinica della Memoria di Collegno che ha offerto i propri spazi per l'emergenza coronavirus"

"Occorre ringraziare la Fondazione San Secondo e don Mario Foradini per il grande gesto di solidarietà e per la disponibilità dimostrata offrendo gli spazi della Clinica della Memoria di Collegno per ospitare i malati di Covid19", sottolinea Sarah Disabato, Consigliere regionale M5S Piemonte.



"Si tratta di una struttura nuova ed in parte attrezzata, situata in un punto strategico; questa potrebbe essere la giusta occasione per valorizzarla. Mi auguro che la Giunta regionale dia una risposta celere alla Clinica della Memoria di Collegno ed a tutte quelle realtà che si stanno schierando in prima linea nella lotta al Coronavirus, mettendosi a disposizione della comunità".

"Non c’è tempo da perdere", conclude la consigliera del M5S.