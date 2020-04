Gelati Pepino attiva il nuovo servizio Delivery a supporto degli ospedali di Torino

Nell’emergenza Coronavirus anche Gelati PEPINO 1884 ha deciso di scendere in campo e impegnarsi in modo tangibile e costruttivo al fianco della Fondazione Ricerca Molinette che supporta la Città della Salute e della Scienza di Torino.

Lo fa rendendo facilmente disponibili i suoi gelati a tutti i consumatori. E’ stato infatti ideato, organizzato e attivato un nuovo servizio Delivery, che consentirà di avere i prodotti di Gelati PEPINO 1884 direttamente a casa. Sulla vostra spesa, l’azienda si impegna a donare il 10% del ricavato alla Fondazione Ricerca Molinette.

L’azienda ritiene sia davvero indispensabile che ciascuno faccia la sua parte, e visto quanto è importante rimanere a casa, crede sia un indiscutibile dovere agevolare le richieste dei consumatori, assecondando le nuove esigenze anche nel modo di fare la spesa. Il nuovo servizio Delivery porterà i prodotti di Gelati PEPINO 1884 direttamente a casa, in Torino città e cintura.

“Vogliamo che il nostro nuovo impegno serva a dare una mano a chi è davvero in prima linea e si spende ogni giorno nella lotta al Covid-19, salvando vite e continuando in un’incessante ricerca scientifica per risolvere questa pandemia – dichiara Alberto Mangiantini, Amministratore delegato di Gelati PEPINO 1884 - per questo abbiamo deciso di donare il 10% del ricavato delle nostre consegne alla Fondazione Ricerca Molinette Onlus. E’ un modo per sostenere il loro lavoro e per incentivare la loro indiscussa professionalità.”

Il servizio di Delivery di Gelati PEPINO 1884 è disponibile per informazioni ai seguenti contatti:

+39.375.52.58.735

delivery@gelatipepino.it