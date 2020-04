Coronavirus, il video-messaggio dei coach alle ragazze e ai ragazzi di Insuperabili

“Ci mancate tantissimo, questo è un periodo duro un po' per tutti, ma bisogna sacrificarsi un po' per tornare il più velocemente possibile ad allenarci come piace a noi”: con queste parole, registrate in un emozionante video-saluto pubblicato sul canale Youtube, gli allenatori-educatori di Insuperabili Reset Academy hanno voluto incoraggiare le proprie ragazze e i propri ragazzi durante questo periodo di stop forzato dell'attività a causa della pandemia di coronavirus.

La Onlus torinese (con progetti attivi in tutta Italia, ndr) che unisce calcio e disabilità ha voluto, in questo modo, mandare un messaggio di incoraggiamento: “Vi state comportando benissimo – proseguono i coach, che stanno tenendo in forma i calciatori a distanza grazie al supporto della tecnologia – seguendo le indicazioni di stare a casa e allenandovi alla grande: continuante a mandarci i video dei vostri esercizi, quando torneremo in campo sarete diventati fortissimi”.

In chiusura, un augurio: “Continuate ad allenarvi da campioni, non mollate, metteteci il cuore e presto saremo in campo ad abbracciarci e a giocare tutti insieme, vi aspettiamo presto”.

Qui il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=2NG6nwQYEA8&feature=youtu.be