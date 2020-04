Coronavirus, il mercato aperto di Porta Palazzo resta ancora chiuso

Porta Palazzo resta ancora chiusa. E’ questa la decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito oggi per la riapertura del mercato di piazza della Repubblica. Uno stop imposto per chiarire alcuni aspetti sul livello di sicurezza per gli ambulanti e per i clienti, alla luce anche della proroga delle misure restrittive -annunciata ieri dal Premier Giuseppe Conte - contro il Coronavirus fino al 13 aprile.

Lunedì l’assessore al Commercio Alberto Sacco aveva incontrato gli operatori e i contadini di Porta Palazzo. Dal confronto era emerso un progetto per la riapertura che prevedeva il coinvolgimento di associazioni e volontari, per aiutare gli ambulanti a gestire gli accessi e il possibile sovraffollamento anche alle fermato del bus.

Un’ipotesi che deve essere ulteriormente approfondita, per migliorare la sicurezza: l’obiettivo dell’Amministrazione Appendino è infatti di vedere tornare i banchi alimentari in piazza della Repubblica. Attualmente sono comunque aperti la Tettoia dell’Orologio ed il V padiglione, con orari ridotti (dal martedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 16).