Padri separati, Magliano: "Con l'emergenza c'è chi non riesce a versare gli assegni mensili. Un dramma nel dramma"

"Un danno che travolge tutti: padri e madri, genitori affidatari e non, figli e famiglie, chi deve versare centinaia di euro ogni mese (rischiando denunce in caso contrario) e chi di ricevere quei soldi, necessari per vivere, ha il sacrosanto diritto. Tanti sono i professionisti che non possono lavorare, altrettanti i lavoratori che hanno visto un calo drammatico delle entrate. In questa situazione, versare centinaia di euro ogni mese diventa difficilissimo. Regione e Governo intervengano e identifichino misure di supporto. Non c'è tempo da perdere".