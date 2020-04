Come scegliere la migliore friggitrice ad aria per una frittura più salutare

“Non si può pretendere di friggere con l’acqua” è la frase che spesso e volentieri si utilizza per ricordare a qualcuno che non si può pretendere di ottenere qualcosa di bello senza alcuno sforzo, che si tratti di un risultato lavorativo, della riuscita di una festa o dei tanto odiati sacrifici richiesti dalla dieta. Eppure, proprio in ambito alimentare sembra che a questa frase si sia improvvisamente creata una scappatoia visto che, a quanto pare, da un po’ di tempo esistono strumenti in grado di friggere utilizzando l’aria.

Non si tratta di uno scherzo: la friggitrice ad aria è un’invenzione risalente al 2005; tuttavia, l’approdo di questo magnifico strumento in Italia sembra essere relativamente recente: se negli altri Stati europei e in America l’acquisto di una friggitrice ad aria è cosa ormai tipica per una famiglia standard, il nostro mercato sta ancora faticando a trovare posto per uno strumento che potrebbe invece rivoluzionare le nostre vite.

Ma che cos’è una friggitrice ad aria?

Si tratta, per farla breve, di un elettrodomestico spesso dotato di un cestello richiudibile nel quale riporre l’alimento che si desidera “friggere”. Una volta chiusa, la camera di cottura inizierà ad accumulare al suo interno aria calda, la quale circolerà a velocità tanto elevata da eliminare progressivamente l’umidità del cibo e cuocerlo. Sostanzialmente, la friggitrice ad aria è paragonabile ad una versione estremamente più potente e rapida di un forno in modalità ventilato. Il contenuto di olio che occorrerà per utilizzarla è pressoché pari a zero: ne basterà un cucchiaio, dopodiché si potrà gustare una versione decisamente più leggera dei propri snack preferiti senza rinunciare a gusto e croccantezza, e soprattutto senza alterare le proprietà dell’alimento!

Sono tutte uguali?

Oramai esistono decine di modelli di friggitrici sul mercato. Naturalmente, ogni modello avrà una diversa potenza e soprattutto delle proprie caratteristiche che potrebbero renderla più o meno adatta all’uso che intendete farne. Caratteristiche ottimali che sono sempre consigliabili sono tuttavia le seguenti:

-Una temperatura massima non inferiore a 200° e che sia regolabile

-Un tempo di riscaldamento rapido

-Un timer

Il prezzo di una friggitrice ad aria è estremamente variabile: si va da meno di 100 euro per i modelli più economici fino ad un massimo di 400 euro per quelli dotati di più funzionalità. Di seguito troverete le migliori che abbiamo individuato apposta per voi sul mercato, con un elenco dei loro aspetti negativi e dei difetti che potrebbero renderla un acquisto poco adatto per voi.

Aigostar Dragon pro30LDX

Probabilmente il modello più economico disponibile sul mercato: questa friggitrice verrà a costarvi appena 70 euro. La capacità di 3,2 l ed il cestello estraibile la rendono pratica e adatta anche a cuocere grandi porzioni, e l’impugnatura antiscottatura garantisce la sicurezza in cucina. La temperatura massima è di 200° e la potenza massima di 1500W, ed è dotata di un comodo timer. L’unico svantaggio, se si eccettuano le dimensioni compatte e la potenza ridotta, è rappresentato dalla pulizia: bisognerà essere estremamente cauti se non si vuole raschiar via la vernice che ne riveste l’interno.

Princess XL 182020

Sebbene possegga le stesse capacità, potenza e temperatura massima della rivale Aigostar, questo modello viene a costare leggermente di più: 89 euro. Di certo la differenza sembra essere notevole, visto che la friggitrice Princess, in realtà, può andare ben oltre le semplici fritture: sul pratico display dell’elettrodomestico infatti sarà possibile scegliere fra numerose modalità di cottura in base all’alimento che si desidera cucinare, che si tratti di vere e proprie patatine da sgranocchiare, di carne o pesce o addirittura di impasti che miriamo a trasformare in dolci e ciambelle. Princess XL 182020 sembra essere quindi paragonabile ad un vero e proprio robot da cucina ed il suo prezzo, alla luce di ciò, appare addirittura esiguo. Tuttavia, qualcosa andrà pur sempre sacrificato: nel nostro caso si tratta , oltre che della potenza, dei materiali da costruzione. La friggitrice è infatti in plastica e soprattutto, il rivestimento antiaderente interno non sembra essere dei migliori. Si consiglia dunque l’acquisto qualora non si voglia fare un uso troppo frequente della friggitrice.

Tefal F27070

Se siete disposi a investire una cifra leggermente maggiore sulla vostra friggitrice, questo gioiellino francese non vi deluderà: per 135 euro avrete acquistato infatti un elettrodomestico dalla capacità di 1kg, di cui gran parte degli strumenti è comodamente in lavastoviglie, e perfino provvista di coperchio ad apertura automatica. La sua potenza massima è di 1400W e un ulteriore punto a suo favore è l’estrema versatilità: è infatti indicata per ogni tipo di alimento. Sembra troppo bello? Effettivamente, c’è una sola cosa a cui prestare estrema attenzione: pare che i meccanismi interni di questa friggitrice siano abbastanza sensibili, ben più di quelli di differenti modelli. Un sovraccarico energetico potrebbe mandare in fumo il vostro acquisto.

DeLonghi F28311

Capacità e prezzo sono entrambi minori in questo modello italiano dalla capienza massima di 1 kg, il cui costo si aggira intorno ai 94 euro. La potenza dello strumento, invece, è di 1800W

Tuttavia, le buone motivazioni per scegliere DeLonghi F28311 non mancano: la temperatura regolabile e il sistema di svuotamento dell’olio “Easy Clean”, che ne consente una pulizia rapida e totale, ne fanno un elettrodomestico comodo e adatto a essere utilizzato con praticità in ogni occasione lo si voglia. Inoltre, a differenza degli altri modelli elencati finora, la nostra ultima proposta è realizzata in acciaio, come ulteriore garanzia della qualità. Vi sono però alcune cose che fareste bene a sapere anche qui. Anzitutto, armatevi di pazienza: DeLonghi F28311 è sprovvista di timer; inoltre, i filtri vanno sostituiti e non sembrano avere prezzi modici. Infine, per poter collegare la vostra friggitrice alla presa di corrente avrete bisogno di un adattatore in quanto avrete a che fare con una spina di modello tedesco.

Utilizzi

Analogamente ad un suo lontano parente, il robot da cucina, una friggitrice ad aria si presenta come uno strumento estremamente versatile in cucina. Si può scegliere di avvalersene per gustare delle patatine in versione light così come per ottenere una squisita cotoletta o, perché no, per provare a cuocere un dessert in modo alternativo. La prima regola della cucina è proprio che non ci sono regole o limiti alla fantasia, e questo principio si adatta benissimo ad uno strumento tanto innovativo ,in grado di rivoluzionare le nostre vite. Speriamo, con questa guida, di essere stati di aiuto e di avervi guidato nella vostra scelta!