Dehors, Balena e Rosso (FI): "Appendino conceda il doppio dei metri quadrati all'esterno a tutte le attività di ristorazione"

"E’ indispensabile che la politica utilizzi queste ultime settimane di lockdown per attivare tutte quelle misure necessarie nella Fase-2 a supporto del nostro tessuto produttivo. Forza Italia ha predisposto un ordine del giorno, che presenterà in tutte le circoscrizioni, per domandare al sindaco Appendino di dare alle attività di ristorazione due possibili scelte: raddoppiare gratuitamente la metratura concessa dalla Città di Torino per i dehors in modo di ridurre le perdite dovute alle regole imposte sul distanziamento sociale oppure il dimezzamento della tassa sui medesimi". Ad affermarlo in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia a Torino Davide Balena e il vicecoordinatore regionale Roberto Rosso.

"Il comparto della ristorazione sarà tra i più penalizzati visti che continuerà a subire ingenti danni dalle misure che ancora sarà costretto a rispettare per evitare nuove ondate di contagio. Il rischio è che molte di queste attività di fronte agli ostacoli delle regole sul distanziamento decidano di non riaprire visto che non riuscirebbero a coprire i costi. La nostra proposta non si tradurrebbe in maggiori costi per la Città di Torino anzi eviterebbe il pericolo che la chiusura degli esercizi commerciali si traducesse in un mancato incasso delle imposte comunali. E’ necessario intervenire urgentemente dando il necessario tempo per organizzarsi e senza aspettare che decine di imprenditori decidano di tirare giù la serranda definitivamente".