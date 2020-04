Coronavirus, dalle farmacie 20 mila euro alla Città di Torino per chi ha bisogno

Un sostegno concreto destinato alle persone in difficoltà arriva alla Città di Torino dalle Farmacie Comunali Torino, che hanno donato 20.000 euro alla iniziativa del Comune legata alla Solidarietà alimentare.

La Città, nei giorni scorsi, ha aperto un conto corrente “solidarietà” presso Banca Unicredit per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

“Le Farmacie Comunali - ha dichiarato l’Ammi nistratore Delegato Davide Cocirio - hanno ritenuto importante sostenere con un impegno economico diretto le iniziative specifiche che la Città ha voluto, per aiutare chi in questo momento ha maggiori difficoltà”.