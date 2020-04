Sabato a Chieri ritorna il dj set con The Taste

A Chieri sabato torna il dj set di The Taste. Un’ora di musica - dalle 18 alle 19 - da piazzale di San Giorgio per unire i chieresi in un momento di socialità alternativa.

Ognuno a casa propria avrà l’opportunità di ascoltare la performance di uno dei dj più noti dell’underground Torinese, e di ballare sulle note dei più famosi brani nazionali ed internazionali(spaziando dai grandi del rock, tra i quali Aerosmith e Oasis, con un’incursione nella sua elettronica che lo vede protagonista della scena Torinese degli ultimi 20 anni fino a brani più intimistici come quelli di Rino Gaetano e Caribou)

“Grazie alla disponibilità di Enrico Piva, sabato 18 aprile dal piazzale di San Giorgio proporremo il terzo con il DJSET di The Taste - spiega il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero - regalando un momento di serenità a tutti i chieresi, che sta riscuotendo successo ed apprezzamento, tanto da essere ‘imitato’ anche in altre città del Piemonte. Perché la musica ci aiuti a non rassegnarci”.

Come partecipare

*Collegandosi alla diretta streaming sul profilo FB @comunechieri

*Collegandosi alla diretta streaming sul profilo FB @The.Taste.Official

* Ascoltando sui balconi