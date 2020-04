Niente funerale per il Coronavirus, famiglia torinese lancia campagna di solidarietà in ricordo del papà Alberto

C’è un dramma nel dramma per i morti di Covid: l’assenza di un funerale. E’ capitato anche ai famigliari del torinese Alberto Ariolfo, scomparso lo scorso 20 marzo.

La moglie Maria Luisa, i figli Alessio, Eleonora e Ilaria hanno scelto una strada diversa, che pensano possa essere seguita da altre famiglie come esempio. "Elaborare la perdita di una persona cara non è mai facile, -raccontano i parenti - le ritualità e il tempo aiutano a prendere consapevolezza che i nostri defunti non ci siano più. Ai tempi del Coronavirus, tutto è sospeso anche l’ultimo saluto a chi purtroppo non ce l'ha fatta ci viene negato. Così come siamo stati costretti a reinventare la nostra quotidianità, siamo stati obbligati a trovare un modo diverso per vivere e superare un momento di dolore devastante come la perdita di un padre".

Senza cerimonia, senza clamore, l’abbraccio e il ricordo si uniscono così in una campagna di solidarietà. "Mio papà si è sempre dedicato agli altri, soprattutto per aiutare giovani svantaggiati, abbiamo sempre fatto beneficenza". Se è anche vero che molte sono le raccolte fondi in questo periodo, l’idea è stata quella di cercare un progetto che sarebbe piaciuto a papà Alberto, in cui gli amici e i parenti avrebbero ritrovato il suo essere: "Per questo abbiamo scelto un progetto molto specifico e mirato per cui, anche se raccoglieremo poco, potrà costituire comunque un grande aiuto per chi ne potrà beneficiare".

Un modo per contrastare un aspetto legato a questo virus: "Quando sentiamo di qualcuno che è stato trovato positivo o gli aggiornamenti dei dati, il nostro pensiero va alle famiglie e a quello che stanno vivendo. Il senso di impotenza è devastante".

Un esperimento sociale anche per l’Associazione Come Noi Onlus, l’altra metà di questo cerchio di questa campagna di raccolta fondi che viaggia attraverso la piattaforma la Rete del Dono. La campagna durerà due mesi ed è stato fissato come obiettivo di partenza 5mila euro (obiettivo massimo 11mila). L'obiettivo è contribuire alla realizzazione di una mensa per i bambini di Gituza in Rwanda.

"Durante la campagna l'intento è di coinvolgere amici e conoscenti che, se avranno voglia, potranno condividere con noi racconti e foto di ricordi che li legano a mio papà. In seguito inseriremo questo materiale sulla pagina della Rete del Dono come aggiornamento, cercando di alimentare l'interesse attraverso il racconto durante i mesi in cui la raccolta sarà attiva". Inoltre, Eleonora, mente e cuore a Torino di Reveshow, realtà che si occupa di progettazione e organizzazione culturale con sede a Torino, sta già coinvolgendo artisti, come Milo Scottono di ArteMakìa, e realtà come il Torino Fringe Festival.

Ma l’idea è che questo possa essere un esempio per altri progetti simili. "Tanti come noi non hanno più visto il proprio familiare da quando per colpa del virus è stato messo in isolamento, hanno vissuto l'ansia della telefonata dell'ospedale e non hanno avuto tempo di dire addio – racconta Eleonora - E’ qualcosa di devastante che difficilmente si riesce a descrivere. Il nostro progetto è nato per avere la forza di raccontare questo dolore e per condividere un ricordo con amici vicini e lontani, con chi come noi sta affrontato tutto questo".

