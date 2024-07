Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 14 luglio

FESTIVAL MUSICALI

SONIC PARK STUPINIGI

Fino al 18 luglio

La sesta edizione di Sonic Park Stupinigi anche nell’estate 2024 porterà nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - residenza sabauda del Comune di Nichelino e patrimonio mondiale Unesco - grande musica e concerti da non perdere all’insegna della migliore musica italiana. La quota internazionale - da sempre caratteristica del festival firmato da Fondazione Reverse con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino è garantita dalla seconda edizione di “OGR Sonic City”, il progetto di concerti e appuntamenti in collaborazione con OGR Torino. Per questa settimana l'appuntamento da segnare sul calendario alle OGR Sonic City ospiterà Tom Morello, Geolier, Coez e Frah Quintale e Gigi d'Agostino.

INFO: https://sonicparkfestival.it/

FLOWERS FESTIVAL

Fino al 12 luglio

Il Festival musicale che si svolge come ogni anno nel Parco delle Certosa con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema. Dopo l'inaugurazione della scorsa settimana, si prosegue con Marlene Kuntz, La Sad + Bnkrr44, Fulminacci e Afrika Unite + Andrian Sherwood.

INFO: https://flowersfestival.it/

EVERGREEN FESTIVAL

Fino al 21 luglio

Nona edizione per il festival estivo tra concerti, talk e teatro al Parco della Tesoriera di Torino. Tra gli ospiti della prima settimana di luglio, Luca Trapanese, I Melannurca.

INFO: https://evergreenfest.it/2024/04/29/calendario-2024/

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale.

INFO: www.mailticket.it

sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com





EVENTI

VISITE SPECIALI AL MUSEO EGIZIO

Fino al 12 luglio

Continuano i lavori e i cantieri per il bicentenario del Museo Egizio, chiuso fino al 13 luglio. In questo periodo il Museo organizza visite speciali, a museo chiuso, con i curatori per piccoli gruppi. I lavori di riqualificazione della corte interna, che diventerà una piazza aperta al pubblico, con una copertura in vetro e acciaio, secondo il progetto dello Studio OMA di Rotterdam, procedono, ma il Museo intende confermare la sua speciale relazione con il pubblico e il territorio. In attesa della riapertura prevista, nelle pause del cantiere, sarà possibile, previa prenotazione, visitare il Museo, proprio mentre cambia pelle. Le “Passeggiata col curatore” si svolgeranno tutti i giorni dal 25 giugno al 12 luglio per un massimo di 25 persone per gruppo.

INFO: www.museoegizio.it



SFIDE

Fino al 10 luglio

La Fondazione Circolo dei lettori torna al fiume per l’estate. Anche quest’anno il Circolo dei lettori si sposta alla Terrazza del Circolo Canottieri Armida nel cuore del Valentino con tre incontri per riflettere sul presente a partire dalle grandi questioni che riguardano ognuno di noi e cercare di capire meglio il mondo in cui viviamo. Sfide è il nome del ciclo estivo, realizzato in collaborazione con il giornale online Open, che dalle sponde torinesi del Po invita a riflettere sulle evoluzioni delle guerre, sulle prossime elezioni americane, sul rapporto tra propaganda e disinformazione, sulla crisi della sanità pubblica. A partire dal 26 giugno, per i successivi due mercoledì, i giornalisti e le giornaliste insieme al pubblico affronteranno alcune delle grandi questioni critiche della contemporaneità.

INFO: www.circololettori.it

CONSONANZE

Fino al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: gallerieditalia.com/it

CONCORDIA EXTRALIVE



La rassegna estiva del Teatro Concordia entra nel vivo:

Giovedì 11 luglio, Matthias Martelli si misura con il "Mistero Buffo", capolavoro di Dario Fo.

Venerdì 12 luglio, Marco e Mauro in "Tut a post", uno spettacolo variegato non solo per gli sketches ma anche e soprattutto per le modalità che hanno un unico obiettivo: far ridere, in maniera leggera, spensierata.



Sabato 13 luglio, Domiziano Pontone nel monologo cinematografico "Quel bravo ragazzo, Martin Scorsese".

INFO: Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it





LIRICA E CLASSICA

MUSICA A REGIO APERTO

Martedì 9 luglio ore 21

Concerto "OPERA&CO". Una selezione di greatest hits della lirica, con brani così belli da diventare più famosi delle opere di cui fanno parte. E ci sono anche la zarzuela spagnola e il musical d’autore. Arie e duetti accompagnati al pianoforte tratti da opere di Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Kurt Weill, Jacinto Guerrero. Con i solisti del Regio Ensemble.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, biglietti 5 euro, www.teatroregio.torino.it

MUSICA A REGIO APERTO

Mercoledì 10 luglio ore 21



Concerto "NATURA". Un'immersione totale nella natura attraverso vividi quadri sonori che evocano la pace dei paesaggi rurali, il canto degli uccelli e l’energia di una tempesta. Fino al galoppo finale. Alessandro D'Agostini direttore, con l'Orchestra del Teatro Regio. Programma: Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”; Franz Schubert, Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D 125.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, biglietti 5 euro, www.teatroregio.torino.it





TEATRO

PRATO INGLESE

Romeo e Giulietta: 9-10-13-14 luglio ore 21

After Juliet: 2-6-11-12 luglio ore 21



Un dittico incentrato su una delle storie d’amore più famose di tutti i tempi: gli attori diplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretti da Filippo Dini, sono gli interpreti della tragedia di Shakespeare che meglio esprime lo scontro tra generazioni che non riescono a comprendersi, ed il suo seguito ideale firmato da Sharman Macdonald.

ROMEO E GIULIETTA L’amore contrastato che finisce con la morte dei due innocenti amanti è un tema avvincente per ogni pubblico, in qualunque luogo, in qualunque epoca. Chi meglio di William Shakespeare ha saputo dare voce e corpo a questa narrazione, con i due ragazzi veronesi, Romeo e Giulietta, le cui famiglie sono divise da un odio insormontabile, che porterà i due giovani alla morte? Al Teatro Carignano in scena una delle storie più iconiche del teatro. Di William Shakespeare, regia Filippo Dini. Aiuto regia e dramaturg Carlo Orlando

AFTER JULIET Cosa accade ai Montecchi e Capuleti dopo la morte dei loro figli, Romeo e Giulietta? Benvolio, il migliore amico di Romeo, è innamorato di Rosalina, la cugina di Giulietta, ma Rosalina vuole vendicarsi. La storia inizia proprio dove il dramma di Shakespeare finisce per raccontare, con intensità visionaria e lampi di black humor, una vicenda ambientata in una città attraversata da lotte e odi mai sopiti. Di Sharman Macdonald. Regia Filippo Dini.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it MONOLOGO DI DONNA CON PECORINO

Martedì 9 luglio ore 21.30



Ci sono alcune donne verso i trent’anni che iniziano a percepire che i parenti cominciano a guardarle come si guarda un panetto di stracchino in scadenza. Un simpatico affresco pietoso di delusioni d’amore raccontate con cinica ironia, ma anche una riflessione su aspettative della società, in tutti i tempi, nei confronti delle donne. Di e con Giulia Cerruti.

INFO: Comunità Il Porto, via Petrarca 18/bis, Moncalieri, www.santibriganti.it IL CABARET IN PIAZZA

Mercoledì 10 luglio ore 19



Oggi l'ospite sul palco della rassegna di risate di Piazza Commerciale Botticelli è il comico Marco Marzocca, che porterà in scena i suoi personaggi più noti.

INFO: Piazza Commerciale Botticelli, via Botticelli 85, piazzabotticelli.it GIOBBE COVATTA IN "6°" (SEI GRADI)

Sabato 13 luglio, ore 21.30



Il titolo ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Lo spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi? E quando i gradi saranno due? E riuscire ad evitare aumenti superiori che porterebbero inevitabilmente alla nostra estinzione? Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni. Di Giobbe Covatta e Paola Catella con Giobbe Covatta.

INFO: Albergo La Cascata di Noasca, Frazione Gere Sopra 1. In caso di pioggia PalaNoasca, Frazione Gere Sopra. www.cdviaggio.it/granparadiso-dal-vivo L'ALBERO DEI REGALI - LE STORIE CORAGGIOSE

Domenica 14 luglio, ore 11



Torna lo spettacolo di animazione e gioco, dove i bambini e le bambine diventano protagonisti delle storie raccontate. Quest’anno sul palco si avvicenderanno le storie di figure straordinarie che hanno avuto il coraggio di lottare e impegnarsi, infrangendo qualche regola, per difendere la loro libertà e quella degli altri. Persone che hanno scelto di cambiare il loro destino e di aprire nuove strade per le generazioni future. Donne che hanno avuto il coraggio di spingersi un po’ più in là e di cambiare la storia con piccoli o grandi gesti. Le loro vicende ispirano il racconto delle fiabe che i bambini e le bambine del pubblico aiuteranno a far sbocciare sull’albero dei regali, piccoli fiori che cresceranno. Dopo lo spettacolo sarà offerta al pubblico una gustosa merenda. Di e con Alice De Bacco e Claudio Dughera.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, web casateatroragazzi.it CINEMA TITANUS 120° CLASSICS

Fino al 31 luglio

In occasione della campagna estiva Cinema Revolution, Nexo Digital, Titanus e Rai Com presentano Titanus 120° Classics, il festival che riporta nelle sale cinque capolavori del cinema italiano restaurati. L’appuntamento celebra i 120 della prima casa cinematografica italiana fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo e portata all’apice del successo dal figlio Goffredo grazie alla collaborazione coi Grandi Maestri del Cinema Italiano. Tra le storie a marchio Titanus compaiono commedie all’italiana, capolavori come Il Gattopardo, musicarelli, polizieschi, colossal sino ad arrivare alle prime serie tv. In Piemonte i cinema che aderiscono sono: Beinasco The Space; Moncalieri Uci; Torino Ideal Cityplex; Torino Romano; Torino The Space; Torino Uci.

INFO: nexodigital.it UN'ESTATE AL CINEMA

Fino al 30 luglio

Proiezioni di cinema all’aperto e a ingresso libero per tutta la cittadinanza e in molti quartieri della città: torna la rassegna estiva promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che prende il via il 18 giugno con la proiezione speciale di un film di Tonino De Bernardi in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e l’Unione Culturale Franco Antonicelli. La manifestazione, per la sua 12a edizione, si estenderà fino al 30 luglio. L’ampio programma avrà anche una tappa a settembre, dal 6 all’8, grazie alla quinta edizione di Passate in Barriera. Nel 2024, il programma estivo include al proprio interno anche Barriera al verde, rassegna di iniziative nel quartiere di Barriera di Milano che dopo quattro anni di sostegno continuativo da parte della Città di Torino, con il progetto Barriera a Cielo Aperto, si ritrova improvvisamente senza supporto.

INFO: wwww.amnc.it



MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio

Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it

TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it



MOSTRE FIAT MEFISTOFELE

Sabato 13 e domenica 14 luglio

A 100 anni dal record assoluto di velocità della Fiat Mefistofele – realizzato il 12 luglio 1924 – il Centro Storico Fiat sarà straordinariamente aperto al pubblico nel pomeriggio di venerdì 12 (dalle 15 alle 19) e per le intere giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio (dalle 10 alle 19). Nei tre giorni di apertura uno speciale allestimento dedicato alla vettura da record, visite guidate e attività per famiglie faranno conoscere ai visitatori la storia della leggendaria “Mefistofele” costruita nel 1923 da Ernest Eldridge, appassionato britannico di corse automobilistiche.

INFO: https://www.centrostoricofiat.com/it/