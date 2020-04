E-Commerce, Uncem rilancia: "Realizzato sito che sostiene le imprese della montagna piemontese"

L'e-commerce di comunità esiste. È www.bottegadellalpe.it, sito di vendite on line creato da Uncem dieci anni fa che riunisce i produttori delle aree montane del Piemonte. È la soluzione che Uncem offre a tutte le aziende agricole e artigiane dei territori, per agevolare anche in questa fase di emergenza nel consegnare a casa, in tutta Italia, le loro eccellenze enogastronomiche. Oggi sono oltre 250 i prodotti in vendita di una trentina di produttori (https://www.bottegadellalpe.it/produttori/) che hanno già scelto Bottega dell'Alpe come loro vetrina. Semplice ed etico, il sito non si contrappone al commercio locale, anzi lo vuole aiutare agevolando percorsi virtuosi a partire dalla qualità agroalimentare che esiste nelle valli alpine e appenniniche. Molti sono giovani produttori, di vini, prodotti da forno, dolci, riso, cereali, castagne, condimenti, marmellate. Il sito Bottega dell'Alpe è nato da un'intuizione del Presidente Uncem Piemonte Lido Riba, con il supporto di Marco Cavaletto, Luigi Florio e Marco Bussone. Oggi ha la sua piattaforma ad Alba e spedisce in pochi giorni i prodotti acquistati, ordinati e pagati sul sito internet.