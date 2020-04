Emergenza Covid, OPI Torino consegna mascherine agli infermieri liberi professionisti e nelle Rsa

Mascherine, guanti, calzari: i liberi professionisti che ne hanno fatto richiesta le scorse settimane hanno ricevuto da OPI Torino i dispositivi di protezione individuale donati dalla Fondazione Specchio dei Tempi. Materiale utile per poter continuare il proprio lavoro e ridurre i rischi di un possibile contagio da Covid-19.

Una prima consegna, cui seguirà una seconda donazione. Nei prossimi giorni infatti OPI Torino consegnerà alle Rsa le mascherine inviate dalla FNOPI in accordo con il Ministero e in collaborazione con il Commissario straordinario all'emergenza coronavirus: si tratta di un piano straordinario di consegna di Dpi che coinvolgerà tutti gli Ordini provinciali. La Federazione ha lasciato alla sensibilità dei singoli Ordini la scelta di come distribuire le mascherine. OPI Torino ha deciso di destinarle alle strutture residenziali dove si stanno registrando ormai da settimane le situazioni a più alto pericolo per la salute degli infermieri e degli operatori sanitari.