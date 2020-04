L'artigianato piemontese si muove: partiti i primi 3000 bonifici per la cassa integrazione e presto arriveranno mascherine e termometri per la Fase2

Cassa integrazione e ammortizzatori per gli artigiani piemontesi: sono partiti ieri i primi bonifici (quasi tremila) per un totale di poco superiori a 1,1 milioni di euro. A renderlo noto è l'Ebap, ente bilaterale costituito da Confartigianato – Cna – Casartigiani e Cgil – Cisl – Uil che ha scelto la modalità di pagamento direttamente ai dipendenti.

E se questo vale per la Fase 1, Ebap sta già ragionando anche sulla futura Fase 2, che dovrà vedere come priorità una ripartenza delle imprese salvaguardando la Salute e la Sicurezza dei lavoratori. A questo fine, è stato stanziato un milione di euro a favore delle imprese per garantire i livelli occupazionali, mentre un altro milione è stato stanziato a favore dei dipendenti per integrare fino all’80% i congedi parentali per Covid -19 predisposti dal Governo. Inoltre è stato programmato un acquisto massivo di mascherine da distribuire ai dipendenti artigiani, così come sono stati programmati gli acquisti di termometri laser da distribuire a tutte le imprese artigiane.

"La salute e la sicurezza nelle aziende artigiane, che vedono titolari e dipendenti lavorare fianco a fianco è per noi una priorità - dicono i responsabili -, per questo stiamo predisponendo una formazione specifica a tutti gli RLST, in modo che siano in grado di collaborare con le imprese per garantire il massimo dell’attenzione".