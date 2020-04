Leone (Lega):"Oltre 7 milioni per le piccole imprese ed autonomi in Piemonte e Canavese"

Arrivano oltre 7 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole, medie imprese e i lavoratori autonomi piemontesi e del Canavese.

"Abbiamo lavorato con gli assessori Chorino, Tronzano e Poggio - racconta il Presidente della Terza commissione Regionale Claudio Leone - per deliberare questi contributi che ammonteranno a 7,3 milioni ed andranno a contribuire all'attivazione di operazioni finanziarie connesse alle esigenze di liquidità dei piccoli operatori, che sono il tessuto della realtà economica canavesana".

"Un segno di attenzione della Giunta regionale di cui faccio parte - ha proseguito il Consigliere canavesano Leone - che consente di far fronte agli oneri connessi al credito e sostenere le attivazioni di operazioni da parte delle banche e degli intermediari abilitati. Il Piemonte non vuole perdere quelle attività preziose che permettono ad aree come il Canavese, di non essere solo un dormitorio dei lavoratori torinesi, ma di restare un luogo dove vivere, investire e radicarsi".