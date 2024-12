A Nichelino prosegue la rivoluzione dei mercati: 230 mila euro per rimodernare piazza Dalla Chiesa

Prosegue la 'rivoluzione dei mercati' a Nichelino, per usare le parole tanto care all'assessore al Commercio Fiodor Verzola, quando era stato lanciato il progetto per un grande restyling e ammodernamento delle strutture.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria per l'area di piazza Dalla Chiesa-via Ponchielli che il sabato ospita le bancarelle.

Verzola: "Ridare dignità e funzionalità all'area"

L'intervento riguarda in modo particolare la sistemazione di alcuni tratti della pavimentazione stradale, sconnessa e rovinata in più punti, rimettendo a posto in questo modo anche l'area che lungo la settimana viene utilizzata come parcheggio. Con questi interventi si punta anche ad arrivare al superamento dei pozzetti di allacciamento elettrico dell'area: il costo degli interventi ammonta a 230 mila euro.

"Pozzetti elettrici difficili da utilizzare, impossibili da chiudere, pavimentazione segnata dalle radici affioranti, una sicurezza precaria sia per i lavoratori che per i cittadini. Una situazione che non poteva più essere ignorata", ha spiegato Verzola. "Era necessario restituire dignità e funzionalità a questa piazza, punto di riferimento per il commercio ambulante e cuore pulsante della socialità nichelinese. Il Mercato del Sabato non è solo un luogo dove si vendono e si acquistano beni, ma uno spazio di incontro, di relazioni, di vita comunitaria".

Stanziati 230 mila euro per tutti gli interventi

L'intento è quello di arrivare ad inserire le colonnine elettriche così come già fatto in piazza San Quirico, restituendo una piazza maggiormente fruibile sia per quanto riguarda i commercianti, sia per quanto riguarda tutte le persone che durante il giorno la animano. L'obiettivo del Comune di Nichelino è restituire la piazza ai cittadini nei primi mesi del 2025.