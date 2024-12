Le migliore cucine di Torino (e non solo). Con la 'Pecora Nera' Pause golose, botteghe e la nuova categoria Green

Agli esercenti che hanno spiccato tre categorie speciali sono state consegnate, oltre al certificato, targhe in porcellana realizzate dall'artista Yuriko Damiani come premio speciale da esibire in negozio. Antonio Chiodi Latini, Contesto Alimentare e Magazzino 52 le hanno ricevute per il premio "Valorizzazione olio evo - premio Tuscus Frantoio Artigianale". A riceverle per la migliore selezioni di amari e distillati - Premio Amaro Formidabile - sono stati Enoteca Parlapà e Smile Tree.

Infine, per il miglior servizio di sala "Scuola di Cucina Intrecci" sono stati premiati La Limonaia, Casa Vicina e nuovamente Magazzino 52. Infine la novità di questa edizione è il Premio Pecora Green, la sezione coi riconoscimenti per l'attenzione alla sostenibilità e alle materie prime.