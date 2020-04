Porta Palazzo, c'è la data per la possibile riapertura del mercato: lunedì 27 aprile

Dopo settimane di riunioni a distanza, rinvii, manifestazioni e flash mob con sagome di cartone, l'immediato futuro del mercato di Porta Palazzo sembra farsi meno nebuloso: c'è infatti una data per la possibile riapertura al pubblico, fissata per lunedì 27 aprile. L'indicazione per la prossima settimana è stata data dal Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, riunitosi stamattina alla presenza del prefetto Palomba, del presidente regionale Alberto Cirio, della sindaca Chiara Appendino, del questore De Matteis e dei comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza.