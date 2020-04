Carlo Picco nominato per la Regione in Compagnia di San Paolo

Il Consiglio regionale del Piemonte si è riunito oggi per votare la nomina del rappresentante della Regione nella Compagnia di San Paolo. Si è trattato di una riunione mista in video conferenza e con la presenza a scaglioni dei consiglieri stessi, obbligati dal regolamento a votare con la partecipazione fisica in Aula e il deposito della scheda nell’urna.

È risultato eletto, con 33 voti a scrutinio segreto, il dottor Carlo Picco (Annamaria Poggi 5, Renato Cambursano 1).

Il presidente del Consiglio Stefano Allasia, ha ricordato che “la nomina era in scadenza e, vista la giusta rigidità del regolamento, con l’ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo, abbiamo deciso per questa inedita convocazione. I consiglieri che hanno partecipato al voto sono entrati uno alla volta, nel rispetto delle distanze e dei divieti di assembramento. Gli arrivi sono stati contingentati tenendo conto anche della provenienza di ciascun consigliere e della distanza dalla sua abitazione a Palazzo Lascaris”.