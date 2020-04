Coronavirus, Ruffino (FI): "Riapertura efficace è per filiere, non per Regioni"

"Non potendo dare consigli a un presidente del Consiglio che interpella il Parlamento attraverso Facebook, segnalo al presidente Conte che la disputa sulle modalità e i tempi per la riapertura dell'Italia ha esaurito le ultime risorse di pazienza degli italiani, stremati da ben più gravi motivi", sottolinea Daniela Ruffino di Forza Italia.

"Circondato da legioni di esperti, virologi, economisti, sociologi (a proposito: ma chi paga tutte queste persone e tutte le task force e commissari straordinari che si sono fatte le singole Regioni?), il presidente Conte farebbe bene a sentire qualche esperienza di vita vissuta da cittadini "inesperti" ma ricchi di buon senso".

"La fine del lockdown e la riapertura cadenzata su base regionale è una assurdità. Le filiere produttive non sempre e quasi mai sono concentrate all'interno della stessa Regione. Bene hanno fatto a ricordarlo il presidente della Lombardia, Fontana, e l'assessore Gallera: se si decide di riaprire l'automotive, non possono riaprire in tempi diversi gli stabilimenti di Melfi, Cassino o Torino poiché molti fornitori provengono da altre Regioni".

"Una riapertura su base regionale può valere per quelle attività autonome (penso ai parrucchieri o alle palestre) svincolate per loro natura da una filiera produttiva su scala nazionale. Tutto il resto, per non accrescere i già enormi disagi degli italiani, deve riaprire in tutta Italia. Il presidente Conte senta pure gli esperti e i professori, ma poi si affidi al buon senso".