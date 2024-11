Collegno: rimuovono le barriere del cantiere e causano migliaia di euro di danni

A causa di alcuni automobilisti che, nel fine settimana, hanno volontariamente rimosso a Collegno le limitazioni del cantiere che chiudeva Via Martiri XXX Aprile per il rifacimento stradale davanti al portale dello Juvarra, i lavori, che si sarebbero dovuti concludere martedì 19, dovranno necessariamente proseguire per tutta la settimana per ripristinare il danno effettuato.

La Polizia Municipale si è già attivata per cercare di risalire ai proprietari dei mezzi che hanno forzato il blocco tramite l’esame delle telecamere della zona.

A causa di questi ultimi avvenimenti quindi via Martiri rimarrà chiusa in entrambi i sensi di marcia fino a lunedì 25 compreso (condizioni meteorologiche permettendo) e il traffico verrà deviato su via Alessandro di Collegno per i veicoli che sono diretti verso il Centro Storico, mentre nella direzione opposta potranno arrivare solo fino a via Tampellini con preavviso di deviazione già al semaforo di Via Del Brucco e all'intersezione Tampellini/Martiri per indirizzare il traffico su Corso Pastrengo.

“Cercheremo in tutti i modi di risalire agli autori di questo mezzo disastro – dichiara il Sindaco Matteo Cavallone visibilmente adirato – e una volta individuati faremo in modo che non rimangano impuniti. Questo non rispetto delle regole creerà ulteriori disagi che tutti noi avremmo volentieri evitato.”

“Questa Amministrazione sta investendo molto sulla riqualificazione cittadina, a cominciare dalle nostre strade che necessitavano di importanti interventi manutentivi e di ripristino – prosegue il Sindaco annunciando come “nel prossimo bilancio 2025 verranno stanziati circa 550 mila euro per sistemare le strade cittadine”.