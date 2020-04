Coronavirus, dal Comune una spinta per salvaguardare la salute dei cittadini torinesi

Approvato dal Consiglio Comunale di Torino all’unanimità (23 voti favorevoli su 23 consiglieri presenti) un ordine del giorno (primo firmatario: Francesco Tresso - Lista civica per Torino) che chiede alla sindaca e alla Giunta di attivarsi presso la Regione Piemonte, con una richiesta rivolta al presidente Cirio e all’assessore Icardi, per sollecitare la tempestiva attuazione di una serie di misure urgenti per salvaguardare la salute di cittadine e cittadini torinesi.

2) continuare ad assicurare e sviluppare l’assistenza specialistica territoriale, attualmente drasticamente contratta, soprattutto per i soggetti anziani portatori di patologie croniche, anche attraverso il teleconsulto, per limitare la movimentazione di pazienti e operatori;

Nel dibattito in Consiglio, proprio Tresso ha ringraziato tutti i sottoscrittori e ha sottolineato la richiesta di un maggior radicamento della medicina territoriale, di comunità. Viviana Ferrero (M5S) ha rilevato come in Piemonte ci siano buchi enormi a livello sanitario e mancanza di trasparenza e informazioni, mentre Eleonora Artesio (Torino in Comune) ha ribadito che la tutela della salute deve tornare a essere una responsabilità politica da garantire, a livello di medicina di territorio. Federico Mensio (M5S) ha chiesto di approfondire meglio la questione del tracciamento tecnologico dei contagiati, mentre Andrea Russi (M5S), oltre a chiedere un commissariamento della sanità piemontese, ha rimarcato i tempi troppo lunghi per i tamponi e le carenze di personale e dotazioni nei presidi ospedalieri all’inizio dell’epidemia. Il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano ha riconosciuto l’importanza di rendere più efficienti i servizi territoriali e ha invitato a ragionare su un nuovo modello di welfare e sistema socio-sanitario. Chiara Foglietta (PD) ha evidenziato la necessità di incrementare cura domiciliare e tele-medicina, con investimenti adeguati nelle tecnologie.