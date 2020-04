Molecola aderisce alla campagna benefica #CIBOINTURIN per l'emergenza alimentare

Molecola, la cola 100% Made in Italy, nata a Torino e sul mercato nazionale dal 2015 ha aderito alla CALL TO ACTION lanciata da Gli Eugenio in Via di Gioia che si mobilitano per il territorio torinese con la campagna #CIBOINTURIN per contribuire a ridurre l’emergenza alimentare che tocca anche la Città di Torino a causa del Covid-19.

Gli Eugenio in Via di Gioia attraverso la rubrica Instagram #CIBOINTOUR hanno condiviso e raccontato il cibo donato loro dai fan in occasione dei numerosi concerti, ma in questo periodo di estrema necessità #CIBOINTOUR, sempre nel segno della condivisione, diventa #CIBOINTURIN con l’obiettivo di supportare il Comune di Torino, la Croce Verde Torino, la Consulta per le persone in difficoltà, il Banco Alimentare, Caritas e i Servizi Sociali a consegnare soprattutto spesa e prodotti alimentari, ma anche farmaci e beni di prima necessità a domicilio per le persone in difficoltà donando tramite IBAN al Comune di Torino - Fondo Solidarietà Covid-19 — IBAN IT69L0200801033000104431330 con la causale: “Torino Solidale art. 66 dl 18/2020” oppure tramite la piattaforma Lettera al Prossimo www.eugenioinviadigioia.it/letteralprossimo.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa – spiega Francesco Bianco, direttore commerciale di Trinca, società che ha ideato il marchio Molecola – perché seguiamo Gli Eugenio in Via di Gioia da sempre: nel 2013 li abbiamo infatti aiutati a produrre il loro primo disco EP Urrà che è uscito anche con il nostro nome. Oggi continuiamo a supportarli perché la loro sensibilità è sempre stata molto alta nel raccontare e appoggiare iniziative di carattere sociale e, a maggior ragione, ci sembra giusto affiancarli anche in questo momento”.

Molecola sarà inserita in formato lattina nei pacchi spesa che verranno raccolti insieme agli altri partner del progetto, Coldiretti Piemonte ed Eataly Torino, e consegnati dalla Croce Verde Torino. Insieme alla Consulta per le Persone in Difficoltà che si occupa della logistica e preparazione dei pacchi, la Croce Verde Torino sta offrendo il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci, spesa alimentare e beni di prima necessità. Un simile servizio è stato attivato dall’Ente, in accordo con i singoli Comuni, anche nelle sezioni della prima cintura (Alpignano, Borgaro/Caselle, Ciriè, San Mauro, Venaria Reale).

Con 2.000.000 di bottiglie e 2.500.000 di lattine prodotte all’anno per un totale di 1.500.000 litri che si differenziano in differenti tipologie, Molecola è un prodotto italiano, plastic free, solidale ed etico: oltre che in lattina, infatti, Molecola è commercializzata esclusivamente in vetro ed è realizzata utilizzando acqua minerale naturale delle Alpi Marittime Piemontesi.

L’italianità è una caratteristica presente in tutto ciò che compone la cola (dagli ingredienti alla lavorazione, all’imballo), lo testimoniano la forma e la struttura della bottiglia in vetro che nel 2019 si è aggiudicata l’International Design Award (IDA) di Los Angeles. La bottiglia che contiene Molecola si chiama 90.60.90 (il nome è inciso anche in braille) e vuole ricordare le forme sinuose del corpo delle dive italiane degli Anni ’50, ma anche i successi del nostro Paese nel campo della moda: la superficie del vetro è lavorata come la trama di un tessuto sartoriale di tweed, mentre l’etichetta ricorda una cintura.

Per maggiori informazioni: www.molecolaitalia.it