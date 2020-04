Iren Fitness Live Contest, ai vincitori buoni Amazon da 50 euro

Iren Fitness Live, allenamento da casa

"Davvero tosta la lezione di oggi! Esercizi stupendi per rimettersi in forma!". È stato questo l'entusiasmo dei partecipanti a Iren Fitness Live, una serie di allenamenti in diretta Facebook organizzati da Iren luce gas e servizi in collaborazione con Street Workout Italia durante questo periodo di quarantena .

Le lezioni hanno accontentato davvero tutti: i trainer si sono sbizzarriti con workout di pilates, funzionale, zumba, posturale, dance e tanto altro.

E così, in molti hanno srotolato il proprio tappetino fitness per faticare e divertirsi seguendo gli esercizi davanti allo schermo di casa.







Iren premia il tuo allenamento: il contest fotografico

Per motivare i partecipanti, Iren ha lanciato il contest fotografico Iren Fitness Live contest, chiedendo a tutti i partecipanti di postare nei commenti della diretta Facebook la foto del proprio allenamento.

Tre gli scatti selezionati e pubblicati sulla pagina di Iren ogni settimana. A loro è stato riconosciuto un buono Amazon da 50 euro.

Visto il successo e l'invio di decine e decine di foto, Iren ha deciso di prorogare il contest fotografico fino ha al 26 aprile.

A fine live in tanti hanno voluto immortalare la fine del proprio allenamento. Ecco le foto di alcuni dei vincitori: