Collegno, divieto agli spostamenti per coltivare gli orti sociali

Coltivare il terreno si, ma con alcune limitazioni. Sebbene a livello nazionale e regionale sia partito il via libera per la coltivazione dei terreni per uso agricolo, a Collegno arriva il consenso, ma solo per gli orti privati. La città ha infatti deciso di confermare la chiusura degli orti urbani comunali fino al 3 maggio, in quanto luoghi di ritrovo che possono generare situazioni di vicinanza sociale potenzialmente pericolosa.