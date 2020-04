A Ivrea rinvenuto in carcere un telefono cellulare, l'Osapp: "L'istituto è un call center"

La Polizia Penitenziaria del carcere di Ivrea rinviene l’ennesimo micro telefono cellulare in carcere. Nell’arco di sei mesi circa, la Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Ivrea ha rinvenuto una diecina di telefoni micro cellulari in carcere occultati in ogni dove.

In data ieri 22 aprile nella prima mattinata, è stato rinvenuto l’ennesimo micro cellulare, occultato all’interno del motore del congelatore del frigorifero sito nella saletta in comune al terzo piano lato sinistro del carcere di Ivrea, dove sono ristretti detenuti a regime ordinario (detenuti scolari e lavoranti). La Polizia Penitenziaria in servizio come sempre ha mostrato eccezionale professionalità e scrupolosa attenzione nell’espletamento dei compiti affidati.

Lo dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge : “L’OSAPP da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi perpetrati ai danni del personale di Polizia Penitenziaria ed invece ieri come nei mesi scorsi, solo grazie alla prontezza del medesimo personale si è evitato e si sta evitando che la Casa Circondariale di Ivrea divenga un centro telefonico pubblico, chiaramente “illecito” trasformando l’istituto penitenziario in una sorta di “Call Center”. Pleonastico rammentare che il personale di Polizia Penitenziaria di Ivrea opera in condizioni estreme per la gravissima e nota carenza di