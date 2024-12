Gli scout del Cngei chiedono aiuto per ristrutturare la loro sede in via De Canal

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Torino ha avviato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi destinati alla ristrutturazione della nuova sede di via De Canal 33 Bis/A a Torino.



L'obiettivo è trasformare questo spazio in una vera e propria "casa" per scout e comunità, un luogo che possa accogliere e supportare le attività educative, formative e sociali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze e adulti.