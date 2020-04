Lettera dei sindacati al Prefetto e all'Unità di Crisi: "Gravissima la situazione nella Rsa di Alpignano"

La situazione della Rsa "Il Castello" di Alpignano continua a far discutere, alla luce dei numerosi decessi degli anziani ospitati nella casa di riposo.

Per questa ragione, i sindacati confederali SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Prefetto di Torino Palomba, al Direttore Generale dell'Asl To3 Boraso, all'Unità di Crisi della Protezione Civile, oltre che al Commissario Straordinario del Comune di Alpignano per esprimere tutta la loro "grave preoccupazione per la situazione, chiedendo un rapido intervento a garanzia delle condizioni di tutela degli ospiti ricoverati".

"Dai parenti e da notizie che ci giungono dall’interno della struttura, non siamo rassicurati rispetto al ripristino delle condizioni assistenziali in relazione all’epidemia di covid19, visto l’alto numero di contagiati e di decessi - prosegue la nota - dal Comune di Alpignano abbiamo ricevuto nei giorni scorsi informazioni rassicuranti, ma chiediamo di aggiornarci sulla situazione in essere e sulla evoluzione affinchè ciascun ospite possa essere protetto e curato al meglio".

I sindacati, in attesa di un riscontro, annunciano l'intenzione di riservarsi "ulteriori eventuali iniziative a tutela delle persone", alla luce della gravità del problema.