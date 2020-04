Le storie racchiuse in una foto: da lunedì nuova rubrica online di CAMERA

Come diceva Albert Einstein “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto” ed è un po’ prendendo ispirazione da questa frase che inauguriamo la nuova rubrica online di CAMERA dal titolo FOTO-STORIE in collaborazione con l’Archivio Storico Eni.



Quante storie sono racchiuse in una fotografia? Quante emozioni, ricordi, racconti ci può ispirare un’immagine?



Ogni lunedì, a partire dal 27 aprile, pubblicheremo sui canali social di CAMERA una foto tratta dal ricco patrimonio fotografico di Eni che sarà il punto di partenza, una sorta di porta di ingresso per chi vorrà inoltrarsi più a fondo e, grazie all’immaginazione, vedere quali ricordi, emozioni e storie una foto può suggerire.



Chi avrà piacere di partecipare alla “sfida creativa” potrà commentare con un breve pensiero – una sorta di “social haiku” – nello spazio dei commenti direttamente sotto l’immagine pubblicata oppure, se l’ispirazione lo porterà ‘più lontano’, potrà ripostarla sul proprio profilo, taggando CAMERA, e dar libero sfogo alla fantasia scrivendo un piccolo o grande racconto.



Le composizioni più creative verranno condivise sui social di CAMERA e di Eni mentre gli autori riceveranno due ingressi gratuiti a CAMERA – non appena sarà riaperto lo spazio espositivo – insieme ad un volume della nostra ricca libreria in omaggio.



FOTO-STORIE contribuisce ad arricchire le attività di #CAMERAonair - il palinsesto di rubriche online di e sulla fotografia “made in CAMERA” - che, giorno dopo giorno, aumentano lo spazio virtuale di racconto e condivisione sui canali social della Fondazione con video, immagini, storie e curiosità.





