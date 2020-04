Coldiretti Piemonte: "Spesa a domicilio dalle aziende agricole di Campagna Amica"

Dalle frittelle di ceci alla giardiniera piemontese, dai rabaton al vitello tonnato: sono solo alcuni dei piatti che i cuochi contadini del Piemonte propongono per portare gusto nelle case in queste festività di primavera alle porte. Non solo pasti, ma con Campagna Amica continua anche il servizio di spesa a domicilio per chi vuole cimentarsi ai fornelli o, in generale, mangiare prodotti sani, tracciabili, genuini e del territorio.

“A testimonianza di come siano stati ben accolti i servizi a domicilio, le aziende di Campagna Amica che hanno attivato questo servizio sono oltre 150 ad oggi ed anche gli agriturismi sono cresciuti coprendo tutta la Regione – spiegano il Presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa -. Nonostante le difficoltà, le nostre aziende hanno da subito dimostrato lungimiranza ed imprenditorialità per fronteggiare la crisi garantendo, così, il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, venendo incontro anche a chi ha maggiore difficoltà ad uscire, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza per continuare a fornire le nostre grandi eccellenze. Con i pasti a domicilio in queste festività del 25 aprile e del 1 maggio, gli agriturismi consegneranno direttamente nelle case piemontesi la tradizione a tavola sulla scia del #MangiaItaliano e a difesa del Made in Piemonte, del territorio, dell’economia e del lavoro”.