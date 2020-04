I tutorial online più incredibili

Esiste un mondo parallelo a quello materiale: il mondo virtuale. Basta un click e si possono trovare tutte le informazioni e le istruzioni per le più svariate attività e ogni tipo di necessità.

Vuoi imparare una nuova ricetta? Esistono tutorial per cucinare i piatti più esotici. Vuoi staccare dalla routine lavorativa? Un tutorial ti dirà come fare.

Che si voglia imparare qualcosa di nuovo o distrarsi durante una pausa, esistono tutorial, la maggior parte dei quali gratis, per le diverse categorie.

Tutorial per tempo libero

Il fai da te, per la sua intrinseca natura, è decisamente la categoria più creativa in cui si trovano i tutorial più incredibili. Ad esempio, per personalizzare gli aperitivi o i tè si possono realizzare bicchieri da bibita decorati con smalti per personalizzare gli aperitivi. Per ricorrenze speciali, alcuni tutorial mostrano come creare palline di Natale con vecchi merletti, portacandele e centrotavola, e altre decorazioni.

Tutorial per i momenti di svago

Durante una giornata di lavoro, le pause caffè aiutano a staccare e ricaricarsi –e non solo.

Per chi ama distrarsi e giocare a slot esistono tutorial per ogni livello con guide complete, come quelle offerte dal noto sito Starcasino .

Chi invece a volte preferisce approfittare di una pausa per connettere con i colleghi troverà tante idee per un coffee break di successo.

Tutorial per il benessere

Mai come oggi è così semplice poter prendersi cura della propria salute.

Tutorial concentrati sullo sport propongono esercizi per qualsiasi esigenza con descrizioni e video per trasformare anche il proprio salotto in una palestra o un centro yoga personale .

La salute alimentare certamente non passa in secondo piano. Questa categoria di grande successo include tutorial per…tutte le salse! Dalla sperimentazione in cucina alle ricette più salutari, bastano 5 minuti per scoprire tantissime idee per arricchire la propria dieta.

Tutorial per hobby

Non è mai troppo tardi per imparare una nuova tecnica o nuove abilità.

Gli interessati alla fotografia troveranno molti tutorial con utili consigli per migliorare la risoluzione delle istantanee, realizzare foto animate e cimentarsi nella grafica.

Per gli amanti del cucito, decine di siti propongono trucchi per cimentarsi all’uncinetto e lavorare a maglia per creare cappelli, guanti, sciarpe o maglioni unici.

Acconciature e make-up rappresentano un’altra categoria molto popolare i cui tutorial spesso includono foto, video e consigli utili per qualsiasi stile personale.

Infine, per i pollici verdi esistono tutorial e perfino corsi online sul giardinaggio , su come prendersi cura dei fiori e –perché no?- quali regalare.

Tutorial per bambini

E per i più piccoli? Ci sono tutorial per stimolare la loro fantasia e creare lavoretti creativi e altri che insegnano trucchi di magia. I video e testi pubblicati non si limitano a dare semplici istruzioni sui progetti, ma includono anche informazioni sui materiali e, per la gioia dei genitori, come mantenere tutto in ordine.

Naturalmente, le diverse idee possono essere combinate secondo le proprie esigenze. Ad esempio, seguendo tutorial di fotografia e decorazioni si possono creare regali speciali decorati con uno stile personalizzato.

Forse che l’aspetto più incredibile sia proprio la versatilità dei tutorial?