Recensione FXORO: per un'esperienza di trading completa

C'è stato un tempo in cui dovevi avventurarti nel mercato quando volevi fare trading. Dovevi trovare un broker parlando con persone diverse e ci è voluto molto tempo. Le cose sono cambiate molto, grazie a Internet. Ora, non è necessario uscire sul mercato per trovare un broker perché puoi farlo online. Non devi nemmeno uscire di casa per iniziare a fare trading e goderti i vantaggi che può offrire. Ci sono numerosi broker online che ti imbatterai quando inizi, ma devi ricordare che non tutti sono affidabili.

Ci sono broker buoni e cattivi sul mercato e sta a te decidere quale broker sceglierai. Hai molte opzioni, ma devi scegliere un broker che rientri nella categoria giusta, altrimenti rimarrai a mani vuote nel lungo periodo. A meno che tu non sia disposto a separare i tuoi soldi, dovresti ricercare a fondo il broker. Uno dei broker che si distinguerà dal resto è FXORO. Costituito nel 2012 dalla MCA Intelifunds Ltd., con sede a Cipro, il broker ha acquisito una solida reputazione nel mercato.

La più grande caratteristica che noterai di FXORO è che è regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Ciò aggiunge un forte livello di sicurezza al broker perché sai che non svaniranno dall'oggi al domani con i tuoi soldi. È uno dei maggiori regolatori sul mercato e hanno linee guida e regole rigorose che i broker devono rispettare e FXORO fa esattamente questo. Quindi, non devi preoccuparti della struttura di sicurezza di questo broker perché sai che è solido e i tuoi interessi sono protetti. È tutto? No, FXORO ha molto altro da offrire ai suoi trader e alcune di queste funzionalità sono:

Opzioni di prodotti commerciali

Innanzitutto, FXORO ha accumulato un'eccellente varietà di strumenti di trading sulla sua piattaforma da offrire ai suoi clienti. Puoi scegliere tra una moltitudine di indici, materie prime, coppie di valute forex e una tonnellata di altri CFD. Puoi scambiare più di 60 coppie di valute 24 ore al giorno dopo la registrazione con FXORO. Troverai molte opzioni in materie prime, azioni e indici e ora anche le criptovalute sono state aggiunte alle offerte. Se ti piace il trading di CFD, sarai in grado di accedere ai mercati globali in Europa, USA, Asia e Regno Unito. Il requisito di deposito è minimo per iniziare e puoi usufruire di una leva fino a 1: 400.

La migliore piattaforma di trading

Se fai una ricerca sulle migliori piattaforme di trading sul mercato, scoprirai che MetaTrader 4 regna sovrano. L'MT4 è la massima preferenza degli operatori di tutto il mondo perché offre le migliori funzionalità ed è una piattaforma molto potente. Pertanto, FXORO ha aggiunto la piattaforma MT4 alle sue offerte perché desidera che i suoi clienti abbiano l'esperienza di trading ideale. Con FXORO, sarai in grado di accedere alle versioni desktop, web e mobile di MT4. Puoi negoziare diversi strumenti finanziari da un solo account, goderti il ​​trading con un clic e aprire e chiudere operazioni per tuo capriccio, utilizzare più di 50 indicatori tecnici e utilizzare funzionalità di creazione di grafici avanzate.

MT4 ha un'interfaccia utente fluida, ti offre Expert Advisors (EA) per il trading algoritmico e ti offre anche quotazioni e tariffe in tempo reale. Ancora più importante, FXORO ha utilizzato la crittografia a 128 bit per proteggere ogni singola transazione e i dati che i clienti condividono con il broker. Nessuna terza parte può accedere a informazioni sensibili e riservate e utilizzarle per scopi nefasti.

Gamma di strumenti di trading

Mentre MT4 viene fornito con una serie di strumenti di trading impressionanti, FXORO ha anche aggiunto la propria quota di strumenti di trading sofisticati e avanzati per aiutare i propri clienti. Il broker ha aggiunto un calendario economico che avvisa i trader di eventi importanti che possono influenzare le loro decisioni. Il broker fornisce inoltre segnali di trading ai suoi clienti e li mantiene aggiornati con le ultime notizie di mercato per aiutarli a prendere decisioni intelligenti sui loro investimenti.

Matrice di tipi di account

Esistono diversi tipi di account che troverai su FXORO, che è stato sviluppato per diversi tipi di trader. Puoi prima provare un account demo per sette giorni, che può essere utilizzato per mettere in pratica le tue strategie fino a quando non le perfezioni. Se si desidera avviare un account live, è possibile scegliere tra account Fix, Floating ed ECN. Il primo è per i principianti, che può essere aperto con un deposito di $ 200 e offre spread fissi di 2 pips. Il secondo è per i trader con una certa esperienza e ha bisogno di un deposito di $ 1.000. Questo account ha spread fluttuanti a partire da 1,2 pips e nessuna commissione. L'ultimo è l'account ECN che offre spread a partire da 0 pips e un deposito di $ 5.000. Se sei un commerciante musulmano, puoi aprire un conto islamico per uno di questi tipi di conto, che è privo di interessi.

Risorse educative complete

L'istruzione svolge un ruolo importante nei risultati di trading e per aiutare i trader ad espandere le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze, FXORO ha fornito le giuste risorse. Il broker ha creato un centro di istruzione in cui i trader possono trovare e-book, video e tutorial su diversi aspetti del trading. Possono imparare il gergo di base, le strategie semplici e poi passare a quelle complesse e avanzate mentre continuano ad imparare. Puoi anche approfittare della formazione individuale one-to-one che il broker ha da offrire ai suoi trader.

Segnala un programma amico

Infine, FXORO ti ha anche dato il bonus di guadagnare denaro quando riferisci i tuoi amici a questo broker. Ogni volta che invii un amico e questi si iscrivono ed effettuano un deposito, riceverai dei soldi. L'importo che riceverai dipenderà da quanto depositato. Quindi, puoi guadagnare tramite il trading e quindi indirizzando i tuoi amici al broker.