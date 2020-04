"Se non ora, quando?": Nichelino e altri 11 comuni della cintura chiedono biglietto unico per tram, bus e metro

"Per gestire la Fase 2, garantendo le necessarie distanze di sicurezza tra passeggeri, è necessario incentivare l'utilizzo della ferrovia metropolitana, uniformando il costo del biglietto a quello della rete suburbana di Torino: bisogna uniformare il costo del biglietto per treno, bus e metro in modo che con un solo biglietto si possa viaggiare su tutti i mezzi nell’area metropolitana", hanno sottolineato l'assessore Antimo De Ruosi e il sindaco Giampiero Tolardo.

"Il distanziamento sociale sui mezzi pubblici si potrà ottenere solo se si hanno più mezzi a disposizione, e attualmente il treno fornisce una valida e comoda alternativa ma non consente di usufruire del servizio allo stesso costo dei mezzi Gtt", sottolineano De Ruosi e Tolardo. "La nostra volontà è quella di poter finalmente considerare tutta l’area metropolitana davvero omogenea e poter avere finalmente una valida alternativa al mezzo privato, anche in questo particolarissimo periodo".

"In condizioni eccezionali servono risposte eccezionali. Questa crisi può essere un’opportunità per una piccola rivoluzione anche nei trasporti. Se non ora, quando?", concludono gli esponenti della Giunta di Nichelino.