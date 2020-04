Andrea Giraudo in live con voce e musica al “il silenzio del cantautore”

Nonostante la quarantena la musica di Andrea Giraudo non smette di farsi sentire e torna, mercoledì 29 aprile dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Una versione inedita per il cantautore piemontese che per l'occasione sia chitarra che voce a “il silenzio del cantautore”. Una performance in video diretta dalle 19; che ogni sera ospita un autore differente per stile e musicalità.

Andrea parteciperà all'appuntamento nel pieno stile della rassegna: come sempre, totalmente in acustico, senza alcuna amplificazione, al naturale, nella loro essenza. (https://www.facebook.com/events/s/andrea-giraudo-voce-e-chitarra/3065286366861251/)

Il cantautore cuneese è da poco uscito con il suo ultimo singolo “'All'aperto” scritto prima che gli italiani fossero costretti all’isolamento della quarantena. Gli incassi derivanti dallo streaming del brano saranno devoluti all’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per l’emergenza COVID19.

Ecco i canali per seguire i prossimi appuntamenti di Andrea:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCW_n7nwS3hzQ-DxWIbCooNQ?view_as=subscriber