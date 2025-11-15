Cavour rinvia l’asfalto in centro dopo ‘Tuttomele’

Tempo di asfalti a Cavour con un piano da 150.000 euro che interessa diverse strade del paese. Ma quelle in centro verranno sistemate dopo quest’ultimo weekend di ‘Tuttomele’.

Gli interventi riguardano la parte non ancora sistemata di via Curt, un tratto di via Cappella Nuova e due segmenti di via Gemerello. A questi si aggiungono anche i lavori sulla prima parte di via Conte Cavour, da piazza Saroglia fino a piazza IV Novembre, e, se le risorse lo permetteranno, anche su via Garibaldi. Per queste due ultime vie centrali l’Amministrazione Paschetta ha deciso di rimandare i lavori a dopo l’evento principe del paese, per evitare di creare ulteriori disagi alla circolazione: “In questi giorni il centro è già parecchio movimentato – spiega il sindaco Sergio Paschetta – quindi preferiamo intervenire più avanti, quando la viabilità sarà più tranquilla”.

Quello degli asfalti non è l’unico cantiere attivo. È alle battute finali quello sul rio Marone: “Il cantiere lungo via Paschere è praticamente concluso. Resta soltanto da completare un piccolo intervento nella zona di via Bagnolo, dove si sta lavorando per mettere in sicurezza una parte della sponda stradale soggetta a erosione, un tratto che richiede un consolidamento per evitare problemi futuri”.

Miriam Hamdi