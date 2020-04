Fase 2 e commercio, l'ira dei negozianti torinesi: "Incredulità, sconcerto e amarezza"

"Incredulità, sconcerto ed amarezza". Ascom Torino e provincia lo scrive a chiare lettere sui profili social il proprio pensiero dopo che il premier, Giuseppe Conte, ha annunciato in cosa consisterà (e con quali tempistiche) la Fase 2.

A farsi portavoce di questo sentimento è la presidente, Maria Luisa Coppa: "Mentre tutti gli imprenditori si aspettavano di poter finalmente aprire il 4 maggio, stasera abbiamo appreso dal Governo senza alcuna giustificazione che la riapertura per noi sarà spostata al 18 e che i pubblici esercizi non riapriranno prima del 1 giugno. Si chiede al commercio un sacrifico troppo pesante senza misure compensative e con un annuncio senza commenti. Come fosse una decisione da prendere alla leggera".

"I commercianti ed i loro collaboratori con le loro famiglie non la pensano nello stesso modo. Non siamo d’accordo nel modo e nel merito - prosegue Coppa -. Davvero aprire un negozio o un bar, dove entrerebbero una o due persona alla volta con guanti e mascherina, viene considerato più pericoloso che aprire una fabbrica con centinaia di lavoratori? Con queste scelte si condannano le imprese del commercio e della ristorazione al fallimento. Non lo permetteremo".



E ancora: "Nulla si dice in merito al turismo, che patirà i danni più gravi di questa emergenza ed anche il commercio ambulante rimane sospeso alle decisioni delle singole Amministrazioni locali. I commercianti ed i loro collaboratori con le loro famiglie non possono condividere. Non siamo d’accordo nel modo e nel merito".

Intanto, con la possibilità di effettuare attività di cibo da asporto, è stata almeno in parte accolta la proposta che negli ultimi giorni era arrivata da Epat Torino. "La vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti potrebbe essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta ed assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce", aveva sottolineato Claudio Ferraro direttore Epat Torino.