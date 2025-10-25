"È puntuale quanto incredibile: anche oggi a Torino, come ieri a Roma, assistiamo a scene di violenza urbana e scontri con le forze dell'ordine". Così il senatore Lega piemontese, Giorgio Maria Bergesio, commenta gli scontri che si sono verificati questa mattina di fronte al museo Egizio mentre all'interno del teatro Carignano si tenevano gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia.
Politica | 25 ottobre 2025, 17:24
Scontri davanti al museo Egizio, Bergesio (Lega): "Puntuale quanto incredibile, nuova violenza urbana"
Il senatore del Carroccio condanna i fatti di questa mattina nel centro di Torino, mentre il Teatro Carignano ospitava gli Stati generali sulla casa organizzati da Forza Italia
"È puntuale quanto incredibile: anche oggi a Torino, come ieri a Roma, assistiamo a scene di violenza urbana e scontri con le forze dell'ordine". Così il senatore Lega piemontese, Giorgio Maria Bergesio, commenta gli scontri che si sono verificati questa mattina di fronte al museo Egizio mentre all'interno del teatro Carignano si tenevano gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia.