Scontri davanti al museo Egizio, Bergesio (Lega): "Puntuale quanto incredibile, nuova violenza urbana"

"È puntuale quanto incredibile: anche oggi a Torino, come ieri a Roma, assistiamo a scene di violenza urbana e scontri con le forze dell'ordine". Così il senatore Lega piemontese, Giorgio Maria Bergesio, commenta gli scontri che si sono verificati questa mattina di fronte al museo Egizio mentre all'interno del teatro Carignano si tenevano gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia.



"Ogni volta si prende come scusa strumentale le manifestazioni pro-Pal per dare sfogo a gesti di violenza e provocazioni. Un copione che si ripete con preoccupante regolarità. Totale solidarietà alle forze dell'ordine che ancora una volta pagano, registrando feriti, la professionale gestione di situazioni di tensione provocate da chi usa le manifestazioni come pretesto per creare disordine nelle varie città italiane", conclude.

