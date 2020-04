L'allarme di Confesercenti Torino: "Commercio, si poteva aprire prima. Così rischiamo il disastro sociale ed economico"

"Non so se c'è da essere più delusi o preoccupati, ma certamente il rinvio della possibilità di apertura dà un altro durissimo colpo alle attività commerciali già provate dal lungo lockdown": così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, descrive lo stato d'animo dei commercianti di fronte alle disposizioni del nuovo decreto governativo.

"Queste attività, per una parte sempre più significativa via via che passano i giorni, rischiano di non riaprire a meno di interventi forti, decisi e immediati che finora non si non visti, né a livello locale, né a livello nazionale. Peraltro, siamo anche convinti che - al di la delle misure economiche - sarebbe stato e sarebbe possibile riaprire prima i nostri negozi: un adeguato protocollo con precise norme di comportamento consentirebbe certamente di farlo".

"Perché - a differenza di ciò che è successo con le attività produttive - si è escluso di seguire questa strada?", si domanda polemicamente Banchieri. " Siamo convinti che si debbano trovare delle soluzioni per coniugare salute e ripartenza. Noi siamo pronti a definire protocolli di sicurezza aggiuntivi, specifici per le nostre attività, in grado di consentire una riapertura anticipata rispetto a quanto previsto dal decreto di ieri".