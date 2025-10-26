 / Politica

Politica | 26 ottobre 2025, 15:28

Il Pd di Pinerolo lancia il ‘campo largo’ per le Comunali del 2027

L’invito è a un “confronto senza pregiudiziali” tra tutte le forze di centrosinistra per cercare di superare le divisioni

Il Pd di Pinerolo lancia il ‘campo largo’ per le Comunali del 2027

Il Pd di Pinerolo si incammina sulla strada del ‘campo largo’. In vista delle elezioni comunali del 2027 i Democratici provano, come a livello nazionale, a creare un’alleanza che vada dalla sinistra al centro, passando per il M5s e le liste che sostengono l’attuale sindaco Luca Salvai.

Un percorso non certo semplice, perché il Pd dovrà vincere i malumori, che rendono difficile la convivenza tra forze di centro e M5S e Avs.

Per superarli, la soluzione individuata è un incontro in sede per “mettersi paritariamente intorno a un tavolo, senza pregiudizi e pregiudiziali, per provare a costruire, insieme con chi vorrà esserci, un progetto condiviso e partecipato che definisca un programma animato da una visione comune, sia politica che amministrativa, per Pinerolo e per il Pinerolese che metta al centro la buona amministrazione ma anche una nuova visione per il rilancio della nostra Città e del nostro territorio”. L’idea la spiega nel dettaglio la segretaria Silvia Lorenzino: “Vogliamo individuare cosa ci accomuna e lavorare su quello per elaborare un programma amministrativo, poi lavoreremo anche su cosa ci divide”. L’invito nei prossimi giorni sarà avanzato a tutte “le forze politiche, i movimenti e le formazioni civiche di centro-sinistra che hanno manifestato intenzione di occuparsi del futuro della Città anche per la prossima scadenza elettorale”.
Quello del Pd è un passo avanti rispetto all’appello lanciato dal M5S il 19 settembre, dove alle forze politiche progressiste, alle associazioni, ai movimenti, ai sindacati, ai comitati e ai cittadini e alle cittadine veniva proposto un “un percorso comune, inclusivo e partecipato, in cui ognuno possa portare idee, energie e competenze per trasformare Pinerolo in una città più giusta, verde, solidale e aperta”. Senza però profilare un incontro. Un primo abboccamento ufficiale tra Democratici e maggioranza Salvai c’è stato nella riunione sul recupero della Bochard: il sindaco per la prima volta ha varcato le porte della sede di via Silvio Pellico.

Il Pd non dovrà lavorare sull’alleanza, ma anche dipanare il nodo candidatura a sindaco. Dalla maggioranza Salvai da tempo emerge la figura della vicesindaco Francesca Costarelli. Ma c’è anche chi invoca le Primarie, come Marco Gaido, candidato civico nel 2021.

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium