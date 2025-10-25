Attacco al collettivo studentesco del Curie: le reazioni di politica e associazioni

L’attacco al collettivo studentesco del Curie di Pinerolo e quel messaggio minatorio nei confronti di chi ha organizzato e animato l’occupazione di 3 giorni ha suscitato diverse reazioni solidali, a partire dal collettivo del Porporato e di altre scuole del Torinese. Una serie di messaggi sono arrivati dalla politica cittadina. A prendere posizione diverse forze, da Alleanza Verdi Sinistra che propone un incontro agli studenti, al M5S, che parla di “aggressione inaccettabile”, sino al Pd che chiede che “le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto”. Una reazione determinata arriva anche dalle Anpi del Pinerolese, che hanno diffuso un comunicato assieme alla Cgil: “Nessuno può rimanere isolato di fronte a tali minacce, vili e anonime, e che tutti coloro che si riconoscono come cittadine e cittadini antifascisti in questo momento non possono che supportarvi contro tale sfregio”.