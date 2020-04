Mercato Circolare con NeXt e Fim Cisl per il Cash Mob Etico nazionale online: per la fase 2 si riparte dal consumo responsabile

Domani, mercoledì 29 aprile, dalle ore 10 alle 13 gli italiani sono chiamati a mobilitarsi online, per supportare le imprese sostenibili e gli imprenditori che stanno tenendo duro, senza scendere a compromessi con le proprie scelte strategiche in campo sociale e ambientale, anche in questo momento di estrema incertezza.

Sono circa 50 le aziende sostenibili che partecipano alla terza edizione di Voto col Portafoglio, l’iniziativa promossa da NeXt - Nuova Economia per Tutti e Fim Cisl, quest’anno realizzata in collaborazione con Mercato Circolare. Una iniziativa che per la prima volta punta tutto sull’online e dà vita al primo Cash Mob Etico: tutti i consumatori italiani, infatti, sono invitati a puntare su acquisti online etici, possibili grazie a piattaforma come Gioosto, o ad app come Mercato Circolare. In contemporanea, un programma di eventi online per promuovere la scelta di puntare sugli acquisti sostenibili, anche da casa e via rete.

Dall’inizio del lockdown, le abitudini dei consumatori sono cambiate rapidamente, l’e-commerce si conferma lo strumento principale di acquisto registrando un aumento del 162% nella terza settimana di isolamento (dati Nielsen). I generi necessari diventano spesso introvabili e se i consumatori cambiano, le aziende si adeguano. Convertono linee produttive dedicate a generi non necessari o addirittura di lusso, in catene di produzione dedicate ai bisogni necessari delle persone. La cosmetica diventa igiene personale, rombanti motori di automobili vengono abbandonati in favore della produzione di compressori per la respirazione artificiale.

Il digitale diventa lo strumento principale di comunicazione tra conoscenti e anche tra aziende e clienti. E se l’approccio culturale alla spesa e al consumo cambiano velocemente per ragioni imprevedibili, è il momento di “cavalcare” questa onda inarrestabile, per orientare l’informazione e gli acquisti dei consumatori verso una nuova economia: più sostenibile, responsabile, informata.

Tra i partner del Cash Mob etico, insieme a Mercato Circolare, anche le Botteghe del Mondo di Altromercato, Consorzio Sale della Terra, Equo Garantito, Ecor NaturaSì, Fairtrade, Madre Terra Caffè, Orto 2.0, WUULS, Cooperativa Sociale La Semente.

Il programma del 29 aprile

● Dalle 10 alle 11 diretta streaming con Marco Bentivogli, Segretario Nazionale FIM/Cisl; Leonardo Becchetti, co-fondatore NeXt, moderati da Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere Buone Notizie

● Sempre dalle 10 alle 11 tweet bombing delle imprese coinvolte, degli associati NeXt e di tutti i consumatori (#VotocolPortafoglio, #CashMobEtico)

● Dalle 11 alle 13 condivisione di Buone Pratiche dal basso. Chiunque può condividere il suo acquisto online o un gesto responsabile domestico.

“Con questo Cash Mob Etico - dichiara Becchetti, co-fondatore di NeXt – Nuova Economia per Tutti - vogliamo affermare con sempre maggiore determinazione, che il futuro della ripresa del nostro Paese è in mano a imprenditori generativi, a consumatori informati e responsabili, ad amministrazioni lungimiranti che costruiscono patti collaborativi e reti territoriali forti e durature. Il nostro Voto col Portafoglio è fondamentale, questo lockdown lo sta dimostrando: i consumatori hanno chiesto generi di prima necessità, gli ospedali hanno domandato mascherine, respiratori, lettighe e le aziende hanno risposto. E’ un momento cruciale di cambiamento culturale che deve supportare le imprese sostenibili, i lavoratori, i cittadini più deboli che stanno vivendo uno stato di profonda solitudine e senso di abbandono”.

“Il Cash Mob Etico è una grande chiamata all’azione, collettiva e responsabile – sottolinea Nadia Lambiase, fondatrice e Ceo di Mercato Circolare – ognuno di noi, in quanto cittadino, è anche consumatore. L’invito è quello di vestire i propri panni da consumatore in modo responsabile e politico, con la consapevolezza che le scelte che facciamo. Dobbiamo pensare alla storia e ai valori che stanno dietro ai prodotti che compriamo quotidianamente e impegnarci ad indirizzare i nostri consumi verso le filiere etiche, sostenibili e circolari per sostenere un nuovo paradigma economico. L’invito per il 29 aprile non è a comprare per comprare ma a porsi una domanda: quando compro un prodotto quali storie, quali valori o disvalori sto acquistando?”

Mercato Circolare è la prima app che mette in relazione utenti e realtà dell’economia circolare. Realizzata dalla startup innovativa Mercato Circolare – che si occupa di mettere in connessione persone, imprese, istituzioni per far crescere l’economia circolare – la app ad oggi raccoglie più di 450 imprese e associazioni circolari. Un numero che continua a crescere giorno dopo giorno.

Lo staff di Mercato Circolare seleziona rigorosamente aziende, prodotti, servizi, progetti ed eventi verificandone la coerenza con i principi dell’economia circolare: generare valore dallo scarto, estendere la vita del prodotto, prediligere l’uso rispetto al possesso e adottare input produttivi di origine naturale e materie prime seconde.

Gratuita, intuitiva e piacevole da usare, la nuova versione della app in uscita a maggio 2020, permette di scoprire le realtà di maggiore interesse in Italia (e non solo), navigando liberamente sulla mappa o ricercandole per categorie merceologiche, materiali utilizzati, criteri di circolarità reti di appartenenza e certificazione.

Per l’utente è un’occasione per scoprire l’economia circolare e informarsi sulle novità, ma può anche proporre realtà, prodotti e iniziative circolari che, dopo attenta valutazione da parte del team, saranno inserite nella app. Un contributo importante per continuare ad arricchire la mappa dell’Italia circolare.

Ogni realtà che opera secondo i princìpi dell’economia circolare può richiedere di entrare gratuitamente nella community di Mercato Circolare, un ecosistema di aziende, prodotti, servizi, organizzazioni, iniziative ed eventi circolari.

Per le imprese, inoltre, è prevista anche la possibilità di attivare la scheda premium che, a fronte di una piccola fee mensile, permette di sbloccare ulteriori funzionalità come attivare schede prodotto e collegarle direttamente all’e-commerce aziendale. A chi non lo possiede, o anche per chi già ne ha uno, Mercato Circolare è felice di proporre il servizio offerto dalla piattaforma Gioosto, in piena sintonia con i valori che Mercato Circolare porta avanti. La startup di e-commerce etico e sostenibile Gioosto sarà anche una delle vetrine per le imprese sostenibili nel corso della giornata del 29 aprile.