Casinò online: ecco i 5 giochi più apprezzati dagli italiani

L'evoluzione dei giochi on line è cambiata in modo radicale soprattutto nell'ultimo periodo, complici le nuove linee guida del blockchain e dei smart contracts (i cosiddetti "contratti intelligenti"). Come noto, i casinò online sono un'attrazione di prima fascia per tutti gli appassionati, specie dopo l'arrivo delle nuove tecnologie, le quali consentono di accedere al mondo del gioco interattivo con un semplice click. Pc, tablet e smartphone, il mondo del gioco on line è ormai totalmente a portata di mano.

Procediamo per ordine analizzando la nuova legge sul blockchain e smart contract. Con il termine "Blockchain" si intende la tecnologa usata inizialmente per la gestione della moneta virtuale (Bitcoin); una nuovo metodo tecnologico che consente lo scambio di valute, la loro tracciabilità e infine l'identità di chi effettua le operazioni. Con il termine smart contract, invece, si fa riferimento a dei software basati su tecnologia blockchain, i quali stabiliscono il regolamento e le penali di un contratto nello stesso identico modo di un comune contratto “cartaceo”. Nel caso degli "smart contract” (contratti intelligenti) il software stabilisce le dinamiche del pagamento una volta concordato l'accordo tra le parti. Come accennato, questo nuovo decreto resta legato totalmente al mondo dei giochi on line.

Casinò online: la classifica dei 5 giochi preferiti dagli italiani

Quali sono i 5 giochi del casinò online più apprezzati dagli appassionati italiani? Il Poker trionfa in maniera incontrastata, ma attenzione anche a "7 e mezzo", "black jack", "slot machine" e la "Roulette".

Poker: come accennato, questo rappresenta il gioco più apprezzato dagli appassionati italiani. Spazio sia al "poker all'italiana" sia al più consueto "Texas hold'em". Cosa differenzia le due tipologie di poker? In quello all'italiana, il banco serve 5 carte contemporaneamente e ogni giocatore ha la possibilità di cambiare fino a un massimo di 4 carte dopo averle consultate, il tutto accompagnato da puntate e successivi rilanci. Per quel che riguarda le regole del "Texas hold'em", invece, ogni giocatore riceve solo due carte, mentre altre 5 vengono rivoltare dal mazziere passo dopo passo sul tavolo da gioco. Vince chi ottiene il punteggio più alto. In entrambi le varianti il punteggio più alto è stabilito dalla "Scala reale".

7 e mezzo: classico gioco all'Italiana, ma molto simile al "black jack". Lo scopo del gioco è quello di totalizzare il punteggio di 7 e mezzo senza sballare. Trionfa chi stabilisce il punteggio più alto e più vicino al 7 e mezzo. Partecipa al gioco anche il mazziere o banco.

Black Jack: forse uno dei giochi più famosi del panorama mondiale. Diffusissimo in America, il black jack starebbe trovando sempre più appassionati anche in Italia. Quali sono le regole? Come accennato, questo gioco è molto simile al "7 e mezzo italiano", anche se in italiano viene definito con il nome "21". Trionfa chi totalizza il punteggio di 21 o si avvicina il più possibile a tale somma. Partecipa al gioco anche il mazziere o banco.

Slot machine: ne esistono di vari tipi, variabili in forme e colori. Possiamo definirlo come il gioco più diffuso all'interno dei casinò, ma anche dei casino online. L'obiettivo è quello di totalizzare un tris di figure uguali in linea orizzontale, verticale o obliqua.

Roulette: giocare è molto semplice. Una pallina bianca viaggia spedita su una ruota composta da numeri rossi e neri, eccezione fatta per il numero "0", il quale occupa una casella di colore verde. I giocatori possono puntare su un singolo numero o sul colore delle caselle, sul pari o dispari. Vince chi indovina una di queste sequenze.