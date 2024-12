Cittadella dell'Aerospazio, qualcosa si muove: finanziati i laboratori tra Poli, Leonardo, Avio Aero e Thales Alenia Space

Qualcosa si muove, all'interno della Cittadella torinese dell'aerospazio. Con un finanziamento di 23,6 milioni di euro, infatti, prendono corpo i laboratori di IS4Aerospace, finanziati da Politecnico di Torino e dai grandi player di settore come Leonardo, Avio Aero e Thales Alenia Space.

Primo passo concreto

Un passo concreto, per un progetto che (nel suo insieme) ha visto la posa della prima pietra alla fine di novembre 2023. Più che una pietra, un colpo di benna che aveva abbattuto parte del muro di uno degli edifici da distruggere per poi ricostruire i nuovi spazi dedicati ad aziende e ricerca. Ma da quel momento in poi, poco si era mosso in maniera tangibile.





I nuovi laboratori congiunti forniranno un ecosistema integrato di sviluppo, prototipizzazione e sperimentazione, in laboratorio ed in volo. Ampio sarà l'uso di Intelligenza Artificiale e Digital Twin. In particolare, Avio Aero realizzerà un laboratorio dedicati ai motori ibrido-elettrici per aerei. Leonardo svilupperà invece i primi quattro laboratori per sistemi di monitoraggio e di ausilio al pilota in situazioni ambientali critiche e di elevato carico di lavoro psico-fisico, mentre Thales Alenia Space penserà al laboratorio “Materials One Point Service – MOPS” per supportare i progetti di esplorazione spaziale, ma non solo. Il coordinamento dei laboratori sarà affidato al Politecnico.

Grazie (anche) ai fondi del Pnrr

IS4Aerospace (il cui nome completo è Knowledge Transfer Innovation Infrastructure for New Aerospace Challenges) gode anche del finanziamento dei fondi del Pnrr e avvicina pubblico e privato. “La nuova infrastruttura IS4Aerospace è uno dei primi risultati concreti di quella strategia che come Ateneo stiamo portando avanti per la messa in rete di infrastrutture di ricerca sul territorio, insieme e con le imprese – commenta il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati -. La creazione di luoghi dedicati alla ricerca in partenariato possono non solo favorire attività congiunte di innovazione, ma anche essere di stimolo per lo sviluppo del nostro ecosistema territoriale, soprattutto in un settore così dinamico e ad alta densità tecnologica come quello dello Spazio”.

Un supercalcolatore per l'aviazione del futuro e non solo