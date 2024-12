Mirafiori, la ripartenza slitta ancora: la 500bev ricomincia il 20 gennaio

Un passaggio difficile come minaccia di essere tutto il 2025 (anche secondo le dichiarazioni del responsabile Europa di Stellantis, Jean Philippe Imparato ). Ma che crea comunque malumore tra i rappresentanti dei lavoratori. " Come ampiamente previsto la riapertura produttiva di Mirafiori Carrozzeria per quanto riguarda la 500 Bev slitta di ben altre 2 settimane - dicono le rsa Fiom - Dal 7 gennaio al 19 la linea della 500 elettrica sarà gestita con contratti di solidarietà, mentre nei giorni antecedenti la ripresa produttiva saranno comandate al lavoro alcune unità di lavoratori per l'avviamento degli impianti. Lo stesso strumento sarà utilizzato anche per Maserati" .

"La crisi dell'auto continua, il 2025 sarà un altro anno di sofferenza per noi lavoratori - proseguono i sindacati - sperando che dalle parole si passi ai fatti e che arrivino nuovi modelli per gli stabilimenti Italiani. L'azienda ha il dovere di sostenere le famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori integrando il poco che arriva dalla cassa integrazione".



“Il 2025 si preannuncia peggio del 2024, l'assenza di prospettive e di un piano industriale per Mirafiori e l'automotive in Italia continua, il 2025 sarà un altro anno di sofferenza per le lavoratrici e i lavoratori, su cui continuano a pesare gli effetti della cassa integrazione e dei contratti solidarietà - commentano Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil di Torino e Gianni Mannori responsabile Fiom di Mirafiori -. Stellantis e Governo devono passare dalle parole ai fatti con l’introduzione di nuovi modelli per gli stabilimenti Italiani, a partire da Mirafiori. Occorre anche prevedere interventi per integrare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori come già abbiamo richiesto anche alla Regione Piemonte. E poi servono assunzioni per evitare l'eutanasia di Mirafiori. Purtroppo sarà un Natale molto amaro per le lavoratrici e i lavoratori”.

Dura anche la Fismic Confsal, che denuncia con forza la situazione critica dello stabilimento di Mirafiori. Sara Rinaudo dichiara: "La situazione della Maserati è emblematica: un marchio storico del Made in Italy, simbolo dell’eccellenza industriale italiana, rischia di scomparire di questo passo, a causa di una lentezza nel programmarne il futuro".